Atletico Marecchia, oggi lo storico esordio in Seconda Categoria: la rosa dei gialloverdi

Il ds Paolo Draghi: "Obiettivo salvezza tranquilla"

Oggi (Domenica 13 settembre), alle 15:30, al campo comunale “Francesco Di Mario”, l'Atletico Marecchia esordirà in Seconda Categoria contro il Latino. Confermato alla guida della squadra Enzo Pari, per il quale è stata richiesta la deroga prevista per i vincitori condizionata alla frequenza del corso allenatori. Confermata sostanzialmente la rosa, giovanissima, che lo scorso anno ha conquistato i play-off, dopo tre finali perse consecutivamente, ottenendo poi a fine luglio il ripescaggio in Seconda Categoria.

"L’ufficialità arrivata così tardi ha creato qualche difficoltà sul mercato: le poche partenze sono state sostituite principalmente con giovani del posto, mantenendo quindi il gruppo che si è guadagnato questa opportunità", commenta il ds Paolo Draghi, emozionato in vista dell'esordio in Seconda Categoria, una prima volta storica per l'Atletico Marecchia.

"L’obiettivo è una salvezza tranquilla, affrontando la nuova categoria con i ragazzi che, dopo quattro finali consecutive, se la sono conquistata e sudata sul campo", chiosa Draghi.

La rosa

PORTIERI: Iacobelli Andrea, Giannini Paolo (svincolato), Salhi Farouk (svincolato).

DIFENSORI: Alessi Lorenzo, Andreani Filippo, Bovicelli Riccardo, Bovicelli Tommaso, Brizi Lorenzo, Cedrini Matteo, Farneti Francesco, Fontana Michele (svincolato), Gori Michele, Rinaldi Matteo.

CENTROCAMPISTI: Agostini Luca, Borgia Alessandro, Brizzi Luca (Vis Novafeltria Under 19), Celli Mirko, Gianessi Diego (Vis Novafeltria Under 19), Giannini Gabriele, Lunadei Leonardo, Martelli Nicolo, Menicucci Francesco, Pellegrini Guglielmo, Saponaro Andrea, Venturi Nicola (svincolato).

ATTACCANTI: Brizzi Roberto, Greppi Nicolo, Diouf Alioune, Gambuti Filippo, Magi Riccardo, Nascioli Andrea (Vis Novafeltria Under 19), Songne Sanouna.

ALLENATORE: Pari Enzo