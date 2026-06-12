Atmosfere British a Riccione: i Rangzen guest star dell'evento dedicato alla cultura Mod

Ritrovo Mod con dj set, Vespe, Lambrette e il live dei Rangzen da New Order, in viale Ceccarini a Riccione

Un tuffo nell'Inghilterra degli anni Sessanta tra musica, stile e scooter iconici. È quanto propone New Order, in viale Ceccarini a Riccione, in collaborazione con Still Smart: appuntamento domenica 14 giugno dalle 17 alle 23, con un evento dedicato alla cultura Mod.

L'iniziativa trasformerà gli spazi di New Order, al civico 111/A, in un punto di incontro per appassionati, curiosi e amanti delle atmosfere British che hanno segnato un'epoca e continuano ancora oggi a influenzare moda, musica e lifestyle.

La cultura Mod, nata nel Regno Unito tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta, rappresenta infatti uno dei movimenti giovanili più iconici del Novecento. Eleganza, attenzione ai dettagli, passione per la musica e per gli scooter sono gli elementi che ancora oggi la rendono riconoscibile e apprezzata in tutto il mondo.

Durante il pomeriggio e la serata il negozio di viale Ceccarini si trasformerà in un raduno di Vespe e Lambrette, simboli per eccellenza del movimento, e farà da cornice al dj set di Vice, Italo e Frantz, che proporranno le sonorità che hanno fatto da colonna sonora a una generazione.

Momento centrale dell'evento sarà il concerto dei Rangzen, in programma alle ore 21. La band riminese, molto conosciuta nel territorio, porterà sul palco un live perfettamente in sintonia con lo spirito della manifestazione, tra influenze beat, rock e richiami alla tradizione musicale britannica degli anni Sessanta.

L'ingresso è libero per tutta la durata della manifestazione. Sarà inoltre attivo il servizio bar.