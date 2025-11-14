Atp Finals Torino: Jannik Sinner imbattuto approda in semifinale

Il suo rivale sarà l'australiano Alex De Minaur

Prosegue senza intoppi la corsa di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Nell’ultimo turno del round robin, ormai ininfluente ai fini della classifica, l’azzurro ha superato in due set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 7-6 (3), in un’ora e 34 minuti di gioco.

Domani alle 14.30 Sinner affronterà in semifinale l’australiano Alex De Minaur, con la possibilità di continuare la striscia positiva nel torneo.

A bordo campo, al termine dell’incontro, Sinner ha commentato la vittoria: "È stata una partita difficile, ho solo cercato di restare lì mentalmente, soprattutto contro un giocatore di questo tipo. È stata un’ottima partita, il pubblico mi ha aiutato tantissimo e lo voglio ringraziare. Sono felice di essere in semifinale, cercherò di giocare con una buona energia poi vediamo come va”.

Prima di lasciare il campo, l’azzurro ha lasciato un gesto simbolico ai tifosi, scrivendo “A domani” sul vetro della telecamera.