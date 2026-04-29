Attacchi a Sgr per le bollette: un'assoluzione in appello per le ideatrici del gruppo "Ubriachi di gas"

Rimane la condanna, benché ridotta, per la diffamazione aggravata

Sono finite a processo, in qualità dei loro ruoli di amministratrice e moderatrice del gruppo Facebook "Ubriachi di gas", a seguito della denuncia presentata da Sgr, che fu presa di mira, per gli importi delle sue bollette, all'interno del gruppo. In appello, alle due donne, è stata confermata la condanna per il reato di diffamazione aggravata, mentre è arrivata un'assoluzione per l'accusa di turbativa della libertà industriale e del commercio. La pena è stata ridotta a 5000 euro di provvisionale in solido, mentre in primo grado le due imputate erano state condannate a tre mesi di reclusione e pagamento in solido di una provvisionale di 75.000 euro.

Con la pronuncia in appello, è stato riconosciuto che il gruppo fosse nato non per sottrarre clienti a Sgr, ma per trovare soluzioni ai rincari delle bollette. La difesa delle due imputate ha annunciato ricorso in cassazione per la condanna per diffamazione aggravata, a causa dei commenti che furono pubblicati dagli utenti della pagina.