Sabotaggio Nord Stream, nuova udienza sull’estradizione dell'arrestato a San Clemente

Il legale: “Se la Corte deciderà per la consegna, ricorreremo in Cassazione”

Riprende questa mattina davanti alla Corte d’Appello di Bologna l’udienza sulla richiesta di estradizione avanzata dalla Germania nei confronti del cittadino ucraino arrestato il 21 agosto scorso in una struttura ricettiva di San Clemente, dove si trovava in vacanza con la famiglia. L’uomo, ex capitano dell’esercito ucraino, è accusato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, avvenuto nel settembre 2022 nel Mar Baltico.

Difeso dall’avvocato Nicola Canestrini, l'indagato seguirà l’udienza in videocollegamento dal carcere dove è detenuto. La Corte aveva già esaminato il caso il 3 settembre, ma aveva scelto di rinviare la decisione per valutare le istanze presentate dalla difesa. Anche la Procura generale, inizialmente favorevole alla consegna, aveva chiesto più tempo per approfondire.

L’avvocato Canestrini sostiene che le accuse mosse dalla magistratura tedesca riguardino in realtà “atti militari compiuti in tempo di guerra”, da considerarsi quindi coperti dall’immunità funzionale. Inoltre, la difesa solleva dubbi sulla tutela dei diritti fondamentali dell'indagato, nel caso di estradizione, con particolare riferimento alle condizioni delle carceri tedesche.

«Dalla Germania sono arrivate informazioni supplementari, che garantirebbero il rispetto dei diritti del mio assistito – ha dichiarato il legale prima dell’udienza – ma purtroppo non corrispondono al vero. Abbiamo report ufficiali che smentiscono quelle affermazioni. Mi chiedo perché la Germania non conceda accesso agli atti del fascicolo. Sulle carceri, poi, si ammettono problemi noti anche all’Italia: certo, non possiamo dare lezioni a nessuno, ma questo non significa che non si debba insistere sul rispetto dei diritti umani».

Canestrini ha già annunciato che, nel caso la Corte di Bologna decidesse di accogliere la richiesta di consegna, presenterebbe ricorso in Cassazione.