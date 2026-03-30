Atti di vandalismo a casa Madiba a Rimini, tagliati pneumatici delle auto

Danneggiato anche il "forno sociale" della pizzeria "Il varco"

Atti di vandalismo si sono verificati, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, presso il piazzale antistante Casa Madiba. A raccontarlo sono gli stessi attivisti e attiviste, che proprio di notte rientravano dal corteo "No Kings" di Roma, trovando le auto vandalizzate, con gli pneumatici tagliati. È stato danneggiato anche il "forno sociale" della pizzeria "Il varco". Tra le vetture danneggiate, una è utilizzata da Casa Madiba per accompagnare le persone alle visite mediche o per i ritiri alimentari al banco alimentare.

Gli attivisti e le attiviste chiedono quindi un sostegno per la sistemazione dei danni, attraverso una raccolta fondi tramite Paypal (QUI il link) o bonifico bancario (Ass. Rumori Sinistri ODV: IT68B0327324200000300106272), oppure partecipando alla riapertura di mercoledì 1 aprile della pizzeria sociale.