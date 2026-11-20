Il bilancio della Questura Aumentano fogli di via obbligatori: a carico anche di chi provocò disordini a una festa a Novafeltria

Dal 1° giugno a oggi emesso il 58% in più di fogli di via obbligatori rispetto a un anno fa

Il Questore di Rimini in una nota traccia un bilancio sull'applicazione delle misure di prevenzione, riferendo che negli ultimi mesi è stato intensificato l'utilizzo del foglio di via obbligatorio, lo strumento amministrativo che impone ai soggetti non residenti e ritenuti socialmente pericolosi di lasciare il territorio comunale, vietandone il ritorno per un periodo prestabilito. Dal 1° giugno a oggi, sono stati emessi 76 fogli di via, a fronte dei 48 adottati nello stesso arco temporale del 2025 (+58%). I provvedimenti hanno colpito i responsabili di diversi episodi durante la stagione estiva sul territorio provinciale, tra cui una rissa in un locale di Rimini il 2 agosto, alcuni disordini durante una festa in piazza a Novafeltria il 23 agosto e un furto con strappo avvenuto in una discoteca della riviera il 25 agosto. "In tutte queste circostanze, l’individuazione dei soggetti destinatari delle misure è stata resa possibile grazie alla tempestiva attività di controllo e indagine condotta non solo dalla Polizia di Stato, ma anche dall’Arma dei Carabinieri, in un’ottica di stretta collaborazione interforze sul territorio. - sottolinea il Questore - Il foglio di via rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire i reati, garantire sicurezza e preservare il decoro urbano, assicurando un presidio costante sia nel capoluogo che nei comuni della provincia grazie all’impegno quotidiano della Polizia di Stato e alla sinergia con le altre Forze dell'Ordine".