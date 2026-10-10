Autista aggredito sull'autobus: denunciato un 38enne

L'episodio lo scorso 5 ottobre su un autobus della linea 9 a Santa Giustina. Contestati anche danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Un 38enne della Repubblica Dominicana è stato denunciato in relazione all'aggressione subita da un autista di Start Romagna lo scorso 5 ottobre, su un autobus della linea 9, all'altezza di Santa Giustina. Determinante, nelle indagini della Squadra Mobile della Polizia, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del mezzo, che Start Romagna ha messo a disposizione degli inquirenti. Le ipotesi di reato al vaglio della procura sono le lesioni aggravate, minacce, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Durante l'aggressione, il 38enne avrebbe infatti danneggiato alcune apparecchiature nella postazione di guida, impedendo al mezzo di ripartire: da qui l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio. L'indagato, prima di scatenare la sua reazione, avrebbe lamentato una sosta troppo lunga dell'autobus: l'autista gli aveva spiegato di dover rispettare gli orari. Se fosse partito prima, sarebbe arrivato in anticipo alle altre fermate.