Auto acquistate con bonifici fantasma: individuati due presunti truffatori

Una Mercedes Glc e una Dodge Ram 1500 rubate sono state rinvenute dagli inquirenti

La squadra mobile della Questura di Rimini ha individuato i presunti autori di truffe commesse ai danni di due riminesi, perpetrate attraverso un sistema basato sulla simulazione di pagamenti mediante falsi "bonifici urgenti non revocabili". Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno consentito di ricostruire un medesimo modus operandi e di individuare il coinvolgimento, nei due episodi, di due cittadini di origine romena di 20 e 35 anni, già denunciati dalle forze dell'ordine in passato per fatti analoghi. Le auto sono state recuperate all'estero.

Le vittime avevano pubblicato annunci di vendita delle proprie auto su una piattaforma di vendita online e, dopo essere state contattate telefonicamente, incontravano i presunti acquirenti, i quali, dopo aver visionato i veicoli, simulavano l'avvenuto pagamento attraverso la trasmissione di false ricevute bancarie. Convinti della regolarità delle operazioni, i proprietari consegnavano i mezzi senza tuttavia ricevere alcun accredito. L'attività investigativa ha preso avvio dalle denunce delle persone offese ed è stata sviluppata attraverso l'acquisizione di sommarie informazioni, riconoscimenti fotografici, approfonditi accertamenti nelle banche dati di polizia e l'analisi comparativa dei due episodi. Determinante si è rivelata anche la successiva attività di cooperazione internazionale di polizia. A seguito dell'inserimento dei dati dei veicoli nelle banche dati in uso alle forze dell'ordine e con la collaborazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, le autorità straniere hanno infatti individuato e sottoposto a sequestro i mezzi oggetto delle truffe. In particolare, una Mercedes Glc sottratta a giugno 2026 è stata rintracciata in Germania e posta in sicurezza dalle autorità tedesche. Anche una Dodge Ram 1500, oggetto della seconda truffa, è stato successivamente individuata in Romania.