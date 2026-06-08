Auto contro il terrapieno a San Martino in Venti: donna trasportata in elicottero al Bufalini

Perde il controllo della Dacia Sandero e si schianta a bordo strada. Sul posto ambulanza, auto medicalizzata, elisoccorso e Polizia Municipale

Oggi pomeriggio (lunedì 8 giugno) attorno alle ore 15:30 a San Martino in Venti, incidente stradale lungo via San Martino in Venti, nell'omonima località. Una donna del posto, di circa 40 anni, alla guida della propria utilitaria, una Dacia Sandero, stava percorrendo la strada in direzione sud quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L'auto è finita contro il terrapieno che costeggia la carreggiata, arrestando la propria corsa in posizione trasversale sulla strada. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del servizio di emergenza sanitaria che, valutata la situazione, ha richiesto il supporto dell'auto medicalizzata. I sanitari, constatata la gravità delle condizioni della conducente, hanno allertato l'elisoccorso. La donna è stata stabilizzata all'interno dell'ambulanza prima di essere trasferita in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari, gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.