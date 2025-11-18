Auto di Davide Barzan data alle fiamme: due indagati per l'atto intimidatorio verso il criminalista

Eseguiti due provvedimenti di custodia cautelare in carcere a carico di un 57enne e di un 60enne

Un 57enne e un 60enne, pluripregiudicati residenti nel riminese, sono indagati per l'incendio doloso dell'automobile del criminalista Davide Barzan, fatti avvenuti a Riccione nella notte tra il 26 e il 27 maggio. L'auto andò distrutta nel rogo, sprigionatosi nella centrale viale Diaz, danneggiando altre tre vetture e altrettanti cassonetti dell'immondizia. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco evitò che le fiamme si potessero propagare ulteriormente. A distanza di qualche mese dai fatti, i Carabinieri di Riccione hanno eseguito le misure cautelari in carcere a carico dei due indagati, a seguito di attività investigativa sviluppatasi con analisi di tabulati telefonici, la visione delle riprese delle telecamere di videosorveglianza, ma anche attività di osservazione e pedinamento. Secondo quanto ricostruito, i due indagati sono arrivati in viale Diaz a bordo di un'Audi A5. Il 57enne sarebbe l'autore materiale dell'incendio, un atto intimidatorio in quanto quest'ultimo avrebbe reclamato, nei confronti del criminalista, di aver subito un ingente danno economico, per fatti pregressi, mentre il 60enne era già ai domiciliari.