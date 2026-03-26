Auto fuori strada in Alta Valmarecchia, alberi caduti a Rimini: maltempo, è conta dei danni

Il vento e la neve hanno creato più di un disagio alla popolazione, tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco

Il forte maltempo che ha investito la Provincia di Rimini, dalle prime ore del mattino, ha causato criticità e richiesto diverse volte l'intervento dei Vigili del Fuoco. A Rimini è stato il forte vento di burrasca a creare problemi: diversi gli interventi delle squadre dei pompieri per rami o alberi caduti, in alcuni casi su automobili parcheggiate, oppure per cadute di pali della telefonia. In Alta Valmarecchia, colpita dalla neve, le criticità maggiori hanno riguardato invece la viabilità. Si registrano, dalla tarda mattinata a ora (ore 14.45) circa 6 interventi per automobili e autocarri rimasti bloccati dalla neve o terminati fuori strada.