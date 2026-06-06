Auto fuoristrada a Sant'Agata Feltria: interviene l'eliambulanza

Un giovane ferito è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena

Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi (6 giugno), intorno alle 15.45, in via Cella, all'altezza del civico 59, sulla strada che collega Sant'Agata Feltria a San Donato. Un'automobile con a bordo tre ragazzi, uno del posto e due residenti fuori Provincia, è infatti uscita fuori strada, per cause in corso d'accertamento. Il guidatore è illeso, mentre uno dei passeggeri è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza. Al momento non sono state diffuse altre informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.