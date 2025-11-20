Auto sospetta davanti al giardinetto a Viserba: due ventenni arrestati con droga

In totale sequestrati 3 etti e 20 grammi di stupefacente più 9 boccette che saranno sottoposte ad analisi

Due ventenni sono stati arrestati ieri sera (mercoledì 19 novembre) a Viserba, sorpresi in possesso di droga. Dopo una notte ai domiciliari, sono stati processati per direttissima per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due ragazzi sono stati notati dalla Polizia, mentre sostavano nei pressi di un giardinetto a bordo di un'automobile. Uno dei due aveva una busta con una sessantina di grammi di marijuana, nella vettura sono stati rinvenuti invece un'altra busta di marijuana e due panetti di hashish, in totale 3 etti e 20 grammi. Nell'abitazione di uno dei due ventenni, infine, sono stati trovati bilancini e materiale per il confezionamento, oltre a 9 boccette contenenti un liquido colorato, risultato positivo ai test antidroga in uso alla Polizia di Stato e che sarà ulteriormente analizzato in maniera più approfondita per determinare tipologia di sostanza, pericolosità della stessa e valore economico.