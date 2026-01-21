Autobus 134, percorsi alternativi durante i lavori sulla rotatoria di via Garibaldi
Chiusura della via a San Giovanni in Marignano
A causa della chiusura al traffico di via Garibaldi, nell’ambito dei lavori della nuova rotatoria tra via Garibaldi e via Perugia a San Giovanni in Marignano, a partire da domani e fino al termine dei lavori, la linea 134 effettuerà un percorso alternativo.
In direzione Morciano Risorgimento, l’autobus percorrerà via al Mare/via dei Castagni – S.P.17 – via Perugia – via Pianventena, per poi riprendere il percorso regolare.
In direzione Cattolica Autostazione, invece, effettuerà il percorso regolare.
Saranno sospese, per tutta la durata dei lavori, le fermate di via Roma (Roma – Malpasso, San Giovanni in Marignano, via Veneto – scuole). Le fermate alternative saranno Zona Industriale ed Ex Fornace.