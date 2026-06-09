Autobus, a Rimini l'estate card è gratuita per i giovani con abbonamento Under 26

L’Estate Card 2026, valida dal 7 giugno al 31 agosto, ha invece un costo ordinario di 55 euro

La Giunta comunale di Rimini ha approvato questa mattina (9 giugno) il provvedimento che conferma anche per l’estate 2026 la gratuità dell’Estate Card per i giovani residenti nel Comune di Rimini titolari di abbonamento Under 26 a pagamento.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Start Romagna, permette di estendere per il periodo estivo la validità dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, consentendo di viaggiare senza limitazioni sull’intera rete Start Romagna nei bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.

L’Estate Card 2026, valida dal 7 giugno al 31 agosto, ha un costo ordinario di 55 euro. Con il provvedimento approvato, il Comune di Rimini si farà carico della spesa per i primi 90 utenti in possesso dei requisiti: residenza nel Comune di Rimini, abbonamento Under 26 a pagamento valido per l’anno scolastico 2025/2026 e richiesta dell’estensione estiva.

Per fare richiesta bisogna presentarsi al Punto Bus di p.le Clementini con la tessera Mi Muovo sulla quale è caricato l'abbonamento, verrà caricata elettronicamente l'estensione

L’intervento dà continuità a una misura già attivata negli anni precedenti, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale e sostenere la mobilità sostenibile tra i più giovani, offrendo loro la possibilità di muoversi liberamente durante l’estate su tutta la rete romagnola.

La spesa complessiva prevista a carico dell’Amministrazione comunale è pari a 4.950 euro, Iva compresa. Sarà Start Romagna a effettuare le verifiche necessarie per l’emissione gratuita dell’Estate Card agli aventi diritto.

L’agevolazione si inserisce nel quadro delle politiche comunali per favorire l’accesso al trasporto pubblico e rendere più semplice, conveniente e sostenibile la mobilità quotidiana e del tempo libero nel periodo estivo.