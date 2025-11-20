Autobus in ritardo e corse che saltano: miglioramenti in arrivo per le linee studentesche riminesi

Dopo numerose segnalazioni, interventi mirati per gli studenti della Bertola e per le linee 8, 16 e 125 di Rimini

Il Comitato Consultivo degli Utenti (Ccu) del Trasporto Pubblico Locale – Ambito Romagna si è riunito presso la sede di Agenzia Mobilità Romagnola (Amr) a Cesena per analizzare le segnalazioni arrivate dopo l’avvio del servizio scolastico di settembre. Le segnalazioni, raccolte da cittadini, associazioni e stampa locale, hanno riguardato regolarità delle corse, affollamento e capacità dei mezzi nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Valconca.

Particolare attenzione è stata dedicata a Rimini, dove per le scuole Bertola sono stati avviati correttivi per migliorare la sincronizzazione oraria e garantire coincidenze tra linee, con interventi anche sulle linee 8, 16 e 125 e sull’uso dei mezzi elettrici.

Tutte le segnalazioni hanno ricevuto risposta positiva, con soluzioni già in corso di attuazione grazie alla collaborazione tra Ccu, Amr e Start Romagna. Il Comitato ha inoltre sottolineato l’importanza di un coordinamento più strutturato tra scuole ed enti locali, per pianificare con maggiore efficacia il servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico.

«Il dialogo costante tra utenti, associazioni e gestori è fondamentale per garantire un trasporto pubblico puntuale e adeguato – ha dichiarato il Presidente del Ccu, Alessandro Romano –. Il Comitato continuerà a monitorare il servizio e a collaborare con le istituzioni per rispondere alle esigenze dei cittadini».