Autobus Rimini: addio ai vecchi validatori. Ora il biglietto è solo con Qr Code
I vecchi biglietti magnetici vanno in pensione. La decisione di Start Romagna
A cura di Redazione
15 ottobre 2025 16:37
Start Romagna informa che è in corso la graduale dismissione dei vecchi validatori per la timbratura dei biglietti magnetici a bordo bus.
Per la convalida del titolo di viaggio nel nuovo formato con QR Code dovranno essere utilizzati i nuovi dispositivi di colore verde dotati di lettore ottico.
Si ricorda, inoltre, che il validatore verde può essere utilizzato anche per il pagamento del servizio con carte di credito e virtualizzate, grazie alla tecnologia StarTap.
Insieme ai vecchi dispositivi, infine, vanno in pensione anche i vecchi biglietti magnetici: chi ne fosse in possesso potrà sostituirli presso i Punto Bus di Start Romagna.