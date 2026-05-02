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Autostrada A14: chiusura notturna dell’uscita di Rimini nord per lavori di pavimentazione

Per consentire i lavori di pavimentazione, chiusura di una notte per la stazione di Rimini Nord

A cura di Michela Alessi Redazione
02 maggio 2026 09:40
Autostrada A14: chiusura notturna dell’uscita di Rimini nord per lavori di pavimentazione -
Rimini
Attualità
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Sulla Autostrada 14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 5 alle 5 di mercoledì 6 maggio, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud.

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