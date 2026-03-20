Autovelox nuovi? Non omologati secondo Altvelox, che denuncia il Comune di Rimini

"Nuove postazioni non omologate ma dipinte ai cittadini di nuova generazione e omologate", spiega l'associazione in una nota

Il Comune di Rimini oggetto di una denuncia presentata dall'associazione Altvelox, in merito all'attivazione dei nuovi autovelox cittadini: quello di via Melucci e i nuovi dispositivi che hanno sostituito quelli vecchi, non omologati, nelle vie Euterpe, Settembrini e Tolemaide. L'associazione, spiega in una nota, chiede "accertamenti alla autorità giudiziaria sulla messa in esercizio delle nuove postazioni non omologate ma dipinte ai cittadini di nuova generazione e omologate". Il Comune di Rimini aveva riferito che gli autovelox avessero ricevuto il via libera della Prefettura di Rimini, in base al decreto ministeriale dell'11 aprile 2024. Dal 19 marzo il nuovo autovelox di via Melucci è entrato in funzione e il Comune lo ha definito "dispositivo fisso omologato", mentre gli altri tre impianti sono stati descritti come apparecchiature di ultima generazione “omologate, validate e collaudate”. L'associazione contesta e ha sollecitato l'intervento del giudice.