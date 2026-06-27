Autovelox: Salvini, "In contatto con i sindaci, omologazioni in via di definizione"

Il ministro da Rimini: "Abbiamo fatto il censimento degli autovelox"

Sul fronte della situazione degli autovelox "sono in contatto costante coi sindaci di tutta Italia. Siamo in via di definizione per le omologazioni. Quando sono arrivato al Ministero, non c'era un censimento degli autovelox: l'Italia non sapeva quanti autovelox erano operativi, dove e da quanto tempo. Se ne ipotizzavano fra i 10.000 e i 12.000. Abbiamo messo dei criteri, adesso c'è il censimento degli autovelox". Così, a margine di ExpoAid 2026 in corso a Rimini, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo

Salvini. Le sue parole riportate dall'Ansa. "Il sindaco che vuole riconoscerlo deve segnalare - ha osservato - ce ne sono circa 4.000, tutti devono essere omologati e autorizzati. Abbiamo fatto un'operazione pulizia. Gli autovelox che servono alla sicurezza saranno operativi, gli autovelox furbetti che spuntavano a ripetizione, magari non segnalati, non saranno più operativi".