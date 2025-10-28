Autunno a ritmo di jazz, rock e folk: il programma di Area Settebello

Riprendono gli incontri con Circolo ermeneutico e aperitivo in musica

L’autunno di Area Settebello indoor a7b entra nel vivo con una nuova serie di appuntamenti che intrecciano parole, musica e contaminazioni artistiche, confermando la vocazione dello spazio come luogo di incontro e cultura contemporanea.

Domani alle ore 18.30 riprendono gli incontri del Circolo Ermeneutico, con la presentazione del libro “Uri” di Alex Ezra Fornari (Funambolo Edizioni, in collaborazione con NFC Edizioni). L’appuntamento sarà seguito dall’Aperitivo in Musica con il Free Message Trio, per un finale in note tra jazz e improvvisazione.

La serata di Halloween, venerdì 31 ottobre a partire dalle 19.30, accenderà l’Area Settebello di ritmo ed energia. Ospite d’eccezione Giuseppe Moratti, figura iconica della night life italiana dagli anni ’90 ad oggi, capace di unire generi e pubblici diversi — dall’elettronica al punk, dalla techno di confine alla house e al post rock. Con la sua visione musicale trasversale e raffinata, Moratti trasformerà la serata in un viaggio tra i suoni della contemporaneità.

Alle 21.00 saliranno sul palco i Blues Boys, giovani musicisti uniti dall’amicizia e dalla passione per il rock e il blues, con uno stile fresco e personale che conquista per autenticità.

Il sabato 1 novembre alle 20.30 sarà la volta della rassegna “Heart(s) of Gold”, dedicata alla musica folk, roots e rock. Protagonisti i Miami & the Groovers, una delle rock band indipendenti italiane “di cui andare orgogliosi” (Mescalina). Con cinque album all’attivo e centinaia di concerti in Italia e all’estero, la band proporrà un live energico e appassionato tra brani originali e rivisitazioni di classici di Bruce Springsteen, Lou Reed e Patti Smith.

A chiudere la settimana, domenica 2 novembre alle ore 17.00, torna l’appuntamento con il jazz in collaborazione con il Rimini Jazz Club. Sul palco, l’ensemble EthnEnsEmblE, che porterà un raffinato intreccio di suoni e culture in un viaggio musicale tra tradizione e sperimentazione.