Avanza il torneo Open del Circolo Tennis Meldola
A segno nel tabellone di terza categoria Albini, Mazzotti, Covezzi e Zannoni
Macina risultati il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Meldola, una rassegna dotata di ben 4000 euro di montepremi. Si tratta della prima edizione dell’Open “Città di Meldola-Trofeo Madonna del Popolo”.
Nel secondo tabellone, che vede in campo i giocatori fino alla categoria 3.1, si registrano le belle vittorie di Rocco Albini (Ct Cesena), Francesco Mazzotti (Tc Parckin Cesenatico), Andrea Covezzi (Pol.2000 Cervia) e Mattia Zannoni (Ct Zavaglia).
Secondo tabellone, 4° turno: Alessandro Nanni (3.5)-Paolo Duranti (3.4) 6-0, 6-2, Mathias Roman (4.1)-Andrea Stoppa (3.4) 4-6, 6-2, 11-9, Filippo Pracucci (3.4)-Elia Santi (3.5) 7-5, 6-2, Emanuele Battitstini (3.5)-Simone Di Cino (3.5) 6-1, 7-6 (4), Mattia Zannoni (3.5)-Christian Giacalone (3.5) 6-2, 6-0, Matteo Rossi (3.4)-Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5) 3-2 e ritiro, Leonardo Maccaferri (3.5)-Filippo Urbini (3.4) 6-4, 6-4.
Quinto turno: Rocco Albini (3.3)-Filippo Foschi (4.1) 6-2, 6-4, Francesco Mazzotti (3.3)-Giulio Casadei (3.5) 6-3, 6-2, Andrea Covezzi (3.4)-Massimiliano Antonini (3.3) 7-5, 7-6 (13).
Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.