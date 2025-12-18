Azienda riminese rimane anonima e dona 65 panettoni per i poveri

Pronto anche il contributo di due società sportive: l'Atletica Rimini Nord-Santarcangelo e la Ginnastica Artistica Santarcangelo

Nei giorni scorsi l’emporio solidale di Santarcangelo ha ricevuto una nuova, importante donazione in occasione delle festività natalizie: un’azienda riminese, infatti, ha consegnato 65 panettoni ai volontari del gruppo CiViVo, alla presenza del sindaco Filippo Sacchetti e dell’assessore al Welfare di comunità, Filippo Borghesi.

La donazione, tra l’altro, potrà essere il punto di partenza per un sostegno continuativo all’emporio solidale, al pari di quella già in essere con altre realtà aziendali santarcangiolesi cresciuto molto in particolare nel corso dell’ultimo anno.

“La rinnovata generosità che in questi ultimi circonda l’emporio solidale, frutto anche del costante impegno dei 25 volontari che donano il loro tempo all’erogazione del servizio, non può che essere motivo di soddisfazione per noi, essendo espressione di una comunità che si prende cura delle persone più fragili attraverso aziende, associazioni e singoli cittadini” dichiarano il sindaco Sacchetti e l’assessore Borghesi che ringraziano l'azienda “per un gesto solidale che vale ancora di più in questi giorni di avvicinamento alle festività”.

Dopo aver raccolto oltre 1.100 prodotti alimentari e beni di prima necessità con l’iniziativa “Dona la spesa” in ottobre, nei mesi scorsi l’emporio solidale ha ricevuto donazioni anche da diverse aziende del territorio, che saranno utilizzate per garantire l’accesso ai beni primari senza scambio di denaro, ma attraverso una tessera che viene rilasciata dai Servizi sociali ai nuclei familiari in difficoltà.

Nei prossimi giorni, inoltre, l’emporio riceverà anche il sostegno delle società sportive asd Ginnastica artistica Santarcangelo – che raccoglierà beni di prima necessità coinvolgendo i propri iscritti – e Atletica Rimini Nord, che consegnerà tre buoni del valore di 150 euro ciascuno per l’acquisto di prodotti per la casa e l’igiene personale.