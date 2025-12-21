Babbi di Natale in moto: un saluto speciale agli anziani di Sant'Agata Feltria e l'incontro col sindaco

Il tour dei Babbi Natale in moto prosegue oggi

Un weekend speciale per i Babbi Natale in Moto dell'Alta Valmarecchia, che ieri (sabato 20 dicembre), nelle loro tappe, hanno toccato anche il Comune Sant'Agata Feltria.

Il gruppo, impegnato come ogni anno a portare sorrisi e vicinanza agli anziani del territorio, ha fatto visita alla Casa per Anziani del paese, per poi raggiungere il cuore del borgo, dove si è svolto l’incontro tra il “sindaco” dei Babbi Natale in Moto, Danilo Trebbi, e il sindaco di Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori.

Un momento di forte valore umano e istituzionale, che ha sancito un’intesa destinata a proseguire anche nei prossimi anni, nel segno della solidarietà, dell’attenzione alle persone fragili e della collaborazione tra associazionismo e amministrazioni locali, e le varie attività portate avanti con altre realtà della Valle lo testimoniano.