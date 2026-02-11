Bagni fatiscenti al mercato coperto di Rimini: la segnalazione di un lettore

L’appello al sindaco: "Venga a vedere"

Un lettore di altarimini.it segnala una situazione di forte degrado nei bagni situati nei pressi del mercato coperto di via Castelfidardo, a Rimini. Secondo quanto riportato, i servizi igienici verserebbero da tempo in condizioni di sciatteria e scarsa igiene, con la frequente mancanza di sapone e carta per asciugare le mani.

Nella giornata odierna, riferisce il lettore, entrambi i materiali erano presenti, ma il pedale per l’erogazione dell’acqua risultava inutilizzabile, rendendo di fatto impossibile lavarsi le mani. Una situazione che, a suo dire, non può essere giustificata nemmeno con la futura ristrutturazione del mercato, poiché le carenze sarebbero croniche e mai realmente risolte.

Particolarmente pesante anche il problema degli odori: “Dalla foto non si percepisce la puzza indegna che ti assale appena scendi le scale”, scrive il segnalante, che invita simbolicamente il sindaco a utilizzare i bagni senza preavviso per rendersi conto della situazione reale.

Una denuncia che riapre il tema del decoro urbano e della qualità dei servizi pubblici, giudicati “indegni di una città come Rimini”, che secondo il lettore starebbe “scivolando verso il degrado”.

