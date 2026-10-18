Bagnolini e Farabegoli due "satanassi": l'Edelweiss stende il Riccione
Per i riccionesi segna Bortone
Edelweiss - Riccione 4-1
EDELWEISS: Stella, Tassinari, Bandini, Bentini, Grizzi, Frabetti, Prati (31' st Amadori), Branchetti (33' st Lo Giudice), Bagnolini (35' st Brandino), Farabegoli (26' st Benini), Messou (29' st Strada). A disp.: Girani, Vokkri, Zoli, Milanesi. All.: Fontana.
RICCIONE: Barbanti, Gambuti, Gianferrari, Pironi, Difino (26' st Lambertini), Manfroni, Tamai (23' st Mantovan), Merli (13' st Leardini), Bortone, Diop (23' st Ubaldi), Polverelli (13' st Pruccoli). A disp.: Crescentini, Trianni, Shehi, Bellavista. All.: Gurini.
ARBITRO: Zoffoli di Cesena.
RETI: 13' pt Farabegoli, 24' pt Bagnolini, 46' pt Bortone, 11' st Farabegoli, 20' st Bagnolini.
AMMONITI: Difino, Farabegoli, Diop, Gianferrari.
EDELWEISS Edelweiss rullo compressore in casa: tre vittorie su tre. In avvio, con la complicità di Barbanti, segna Farabegoli, che poi sfiora il bis di testa. Altra occasione ghiotta di Prati, che da due passi non inquadra la porta. Al 24' Bagnolini conclude un triangolo con Farabegoli, la conclusione incrociata non dà scampo a Barbanti. Nel recupero del primo tempo Bortone accorcia infilando direttamente su punizione. A inizio ripresa la squadra di Gurini prova a spingere, ma l'Edelweiss è implacabile: eurogol di tacco di Farabegoli e doppietta anche per Bagnolini, che incrocia su assist di Prati.