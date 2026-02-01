Che bel Novafeltria: battuto il forte Bakia 2-0. A segno Frihat e Giorgini

I due centrocampisti del vivaio decidono la gara

Bakia Cesenatico - Novafeltria 0-2

BAKIA: Hysa, Ugone (14' st Qatja), Polini, Fiaschini, Foschi (42' st Guagneli), Barone (30' st Fall), Bravaccini, Vitalino, Sorrentino, Toromani (37' st Giunchi), Fe.Nava (21' st Lorenzini). A disp.: Giustore, Bandieri, Fr.Nava, Quadrelli. All.: Durante.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (44' st Paesini), A.Pavani, Medici, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (27' st Astolfi), Canini (37' st Camara), Castellani (47' st Guci), Frihat (34' st Carbonara). A disp.: Olivieri, Magnani, Ciccioni. All.: Mancini.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 15' pt Frihat, 17' st Giorgini.

AMMONITI: Canini, Polini, Bravaccini, Toromani, Medici, Vitalino, Giacobbi, Renzi.

CESENATICO Sfida tra due delle rivelazioni del campionato, il Bakia e il Novafeltria. Passa in vantaggio la squadra ospite al 15', approfittando di una palla persa dai difensori: Canini serve Castellani, Hysa, ex di turno, si distende e devia, Frihat trova il tap-in vincente. I locali sfiorano il pareggio quattro minuti dopo, anche in questo caso su errata costruzione dal basso: Vitalino calcia a rete, Renzetti tocca alzando la traiettoria, ma è Andrea Pavani a salvare tutto con un prodigioso salvataggio di testa sulla linea. Al 20' Federico Nava calcia da posizione defilata, colpendo il palo esterno. Replica il Novafeltria con due iniziative di Frihat e Canini, ma la difesa di casa salva per due volte. Al 31' Sorrentino viene innescato in profondità, salva tutto Renzetti uscendo di piede fuori area. Al 38' Canini calcia da posizione defilata, impegnando alla parata Hysa, ma ignorando Giorgini che chiedeva la palla a rimorchio. Nella ripresa il Novafeltria trova il raddoppio al 61' con una splendida ripartenza: Guerra serve Giorgini in area, il centrocampista si libera con una magia del marcatore e infila imparabilmente Hysa. Al 71' Guerra affonda in contropiede, ma la mira è imprecisa. La squadra ospite si difende bene, rischiando solo su un'iniziativa di Sorrentino al 75', ma l'attaccante manca la conclusione a rete. Finale con un tentativo per parte, ma senza pericoli per i due portieri. Il Novafeltria festeggia una vittoria "pesante" al culmine di un'ottima prestazione e il sorpasso sul Bakia.

"Ho finito gli aggettivi per questi ragazzi: hanno fatto una settimana di allenamenti a mille all'ora", commenta con soddisfazione il mister del Novafeltria Massimo Mancini. "Abbiamo giocato contro una squadra attrezzata per fare bene. Probabilmente dovevamo lavorare meglio di più. Abbiamo creato occasioni per pareggiare, ma non siamo stati lucidi. Poi abbiamo preso il 2-0 su ripartenza su corner nostro", commenta il tecnico dei cesenaticensi Michele Durante.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Mancini (all. Novafeltria)