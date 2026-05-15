Balconi Fioriti, torna l'evento a Santarcangelo: il programma e le modifiche alla viabilità

Nel corso del fine settimana, inoltre, piazza Marini diventerà un’aia contadina con gli animali della fattoria romagnola

È ormai tutto pronto per la 37esima edizione di Balconi Fioriti, in programma questo fine settimana a Santarcangelo. La manifestazione, organizzata per la prima volta da Promo D Srl con il patrocinio dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione CittaSlow, prenderà avvio a pieno ritmo dalla prima mattina di sabato 16 maggio. Per l’intero fine settimana in piazza Ganganelli sarà presente la mostra mercato di piante, fiori, giardinaggio e artigianato, mentre gli allestimenti floreali di “Balconi in fiore” adorneranno le vie del centro commerciale naturale. I portici del Municipio ospiteranno invece la mostra di disegni e progetti della scuola Pascucci “Riflessioni sul rispetto” mentre via della Costa diventerà una via dell’arte con le opere di pittori, scultori, poeti e scrittori: “Il profumo dell’arte è il titolo dell’iniziativa” a cura di Lorenza Ghinelli.

Nel corso del fine settimana, inoltre, piazza Marini diventerà un’aia contadina con gli animali della fattoria romagnola, la biblioteca e la grotta di via della Cella 38 ospiteranno due mostre, mentre in via Andrea Costa saranno collocati diversi punti ristoro di gastronomia romagnola.

Ricco di ulteriori eventi il primo giorno della manifestazione: alle ore 16 in biblioteca è prevista l’inaugurazione della mostra “Viaggiatori del mondo – Mostra di arte e poesie” e alle 17 in piazza Marini Claudio Ciabotti parlerà dei “Tesori della natura: conoscere funghi ed erbe spontanee. Le erbe in cucina, i segreti dello Chef”. Alle ore 18 invece, sempre in piazza Marini è in programma l’incontro “Salviamo il mondo… con le api” tenuto da Denis Legni e, contemporaneamente, per le vie del centro prenderà avvio l’aperi-flowers promosso da Citta Viva e, alle 19, si animeranno i balconi sonori con il trio musicale I bianch’ottoni.

Domenica 17 maggio partirà all’insegna del benessere e della natura con la passeggiata naturalistica “Piccolo, grande, immenso Marecchia” a cura di ViviNatura (ore 9,30 dal parco artistico di Mutonia) e il primo appuntamento di Santarcangelo Cammina a cura di palestra RaMi Benessere e Sport (ore 10 dalla fontana prato sommerso di viale Marini).

Alle 11 in piazza Ganganelli è prevista la Conferenza di Balconi Fioriti con gli esperti Carlo Pagani, Sabina Filippo e Simone Caratozzolo. Nel pomeriggio, invece, via de Bosis diventerà la via dell’arte, mentre in piazza Ganganelli sarà di nuovo teatro di incontri con la presentazione del libro “Saper conservare i cibi a casa” a cura di Serena Pironi (ore 15,30) e “Arbusti ed erbacee perenni per un balcone fiorito tutto l’anno” a cura di Carlo Pagani (ore 16,30). Piazza Marini ospiterà invece lo show cooking “Botanica Finger Food. Il giardino da gustare” a cura dello chef Marco Frassante (ore 15,30) e l’incontro “Salvaguardia degli insetti” a cura di Legni per le Api (ore 17). Alle 17,30 presso casa Blumen è in programma il laboratorio per la realizzazione di una composizione floreale mentre alle 18 la Celletta Zampeschi ospita lo spettacolo “Pare normale”.

Nel corso del fine settimana sono previsti anche diversi laboratori a tema per i bambini in piazza Marini: dalle 9 alle 22 la due giorni di manifestazione propone il corso di cesteria a cura di Salice Vivo, sabato 16 maggio dalle 16 alle 19 è invece in programma il laboratorio “Giardinieri in erba” a cura di LaCri e LaMichi, mentre domenica 17 maggio, sempre dalle 16 alle 19, l’attività sarà curata da Manine di Carta.

Il fine settimana si concluderà come da tradizione con la premiazione del concorso Balconi Fioriti, in programma alle ore 18 in piazza Ganganelli dove saranno decretati i vincitori delle categorie Balcone Cittadino, Balcone Fiorito, Creatività, Vetrina.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste alcune modifiche al traffico e alla sosta. Per le operazioni di allestimento la via di piazza Ganganelli sarà chiusa a traffico e sosta dalle ore 15 alle ore 20 di venerdì 15 e lunedì 18 maggio e resterà interdetta anche nel corso dell’evento, dalle ore 5 di sabato 16 fino alle ore 24 di domenica 17 maggio.

Il tratto di via Andrea Costa compreso tra le vie Daniele Felici e Montevecchi sarà chiuso al traffico dalle 15 di venerdì 15 fino alle 23 di domenica 17 maggio. Dalle ore 20 di venerdì 15 fino alle ore 6 di lunedì 18 maggio saranno vietati il transito e la sosta anche nelle vie Verdi (tra piazza Marini e via Giordano Bruno), di piazza Marini, l'ultimo tratto di via Daniele Felici, nonché le vie Giordano Bruno e Portici Torlonia.