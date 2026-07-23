Baldinini "veste" il Grand Hotel di Rimini: al via la prestigiosa collaborazione

Il marchio di San Mauro Pascoli firma le divise di una parte dello staff e sceglie gli iconici spazi dell'hotel come set fotografico per le collezioni Inverno 2026 e Primavera-Estate 2027

Il noto marchio di moda Baldinini, che ha sede a San Mauro Pascoli, ha avviato una collaborazione con il Grand Hotel di Rimini. Una parte dello staff dell’hotel indosserà infatti capi e accessori personalizzati con i loghi Baldinini e Grand Hotel di Rimini. A completare il progetto la borsa in tela e il telo mare personalizzato, dedicati agli ospiti delle vip Room. Ma non solo: gli iconici ambienti della struttura hanno fatto da cornice agli shooting per le collezioni Inverno 2026 e Primavera-Estate 2027. Il Grand Hotel di Rimini, luogo simbolo della Riviera, incontra così il celebre marchio di moda, sullo sfondo "l'atmosfera della Dolce Vita e l’eleganza sospesa del cinema felliniano, dove il territorio diventa scenografia di uno stile di vita autenticamente italiano, raffinato e ricco di suggestioni", si legge in una nota di Baldinini. "Siamo orgogliosi di aver avviato questa collaborazione con il Grand Hotel di Rimini, un luogo che rappresenta al meglio la nostra storia e il nostro territorio. Condividiamo gli stessi valori di eleganza, autenticità e qualità e ci auguriamo che questo sia l’inizio di un percorso destinato a consolidarsi e a crescere nel tempo", dichiara Alessandro Santamaria, membro del Cda di Baldinini.