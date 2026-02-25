Ballare in pieno giorno, non di notte: il nuovo format approda a Cattolica

Fenomeno Soft Clubbing: a Cattolica domenica 22 marzo al Racket Bar

Da New York a Milano, da Firenze a Cattolica. Si chiama Cattolica Breakfast clubbing e sarà il nuovo modo di incontrarsi e vivere la città, attraverso il format del Soft Clubbing. La versione cattolichina del format, sostenuto nell'organizzazione dall'amministrazione comunale, sarà domenica 22 marzo, al Racket Bar, dove, dalle ore 10 alle ore 16 si vivrà il luogo tra caffè, cornetti caldi e drink, accompagnati da una line-up di Dj internazionali, selezionati dalla direzione artistica, quali Federico Grazzini, Supernova, Guru Deejay. Il format dell’evento è infatti a cura del brand di abbigliamento Mauna-Kea.

“Perché non si tratta semplicemente di un evento, ma di una visione – spiega l’assessora al turismo e manifestazioni Elisabetta Bartolucci - non è solo l’anticipazione in Romagna di una tendenza europea già in fermento: è un messaggio chiaro di lifestyle contemporaneo”.

Il luogo simbolo del debutto sarà appunto il Racketbar. “Siamo molto contenti di essere stati coinvolti dall’Amministrazione in questo progetto - spiega Elena Tomei proprietaria del “racketbar” con Michele e Mariangela Giampaoli – Noi organizziamo eventi durante la stagione estiva e proporre altri orari e soprattutto una nuova idea di vivere il divertimento, la socialità e la città stessa è una piccola rivoluzione. Sarà un momento davvero molto bello e suggestivo. Grazie a Fabrizio Ferretti del Kursaal per la disponibilità e collaborazione e all’Assessora Bartolucci per averci coinvolto in questo nuovo progetto”.

“Il primo Breakfast Club che abbiamo organizzato a Firenze è stato un grande successo, una giornata di divertimento all’insegna della buona musica e di uno stile di vita healthy. Siamo onorati di portare questo format anche nella riviera Romagnola, da sempre patria del clubbing e a Cattolica – racconta Lorenzo Felix Vannucci di Mauna-Kea – Mauna-Kea è un lifestyle brand con un forte heritage e un progetto di espansione internazionale basato su valori precisi: amore per lo sport, la natura e la musica. Investiamo in attività che promuovono la socialità, per creare momenti di incontro autentici per la nostra community”

“È l’idea - conclude l’Assessora Bartolucci -, che il divertimento possa essere benessere, che la musica possa convivere con la consapevolezza, che le nuove generazioni possano riconoscersi in un’esperienza capace di unire energia e misura. Ed è anche una risposta concreta alle attività economiche, che diventano protagoniste di un cambiamento culturale oltre che sociale”.