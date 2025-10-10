Balneari, Croatti contro Salvini: "Basta balle, subito le aste"

L'esponente Pentastellato: "Subito bandi di gara trasparenti con tutele e premialità per le piccole imprese"

Marco Croatti (Movimento 5 Stelle) replica alle dichiarazioni rese dal ministro Salvini durante il Ttg di Rimini, in merito alle concessioni balneari. Dure le parole di Croatti: "Da tre anni il governo Meloni mente agli imprenditori balneari, penalizza l’economia delle comunità costiere, danneggia i diritti dei cittadini. Ciononostante, il ministro dei trasporti (disastrosi) Salvini continua, a colpi di balle, nella sua opera di distruzione del comparto balneare e del suo indotto. Proprio a Rimini nelle scorse ore c’è stato l’ennesimo vaniloquio di mister Papeete a cui, ancora una volta, in troppi si sono accodati, purtroppo anche nel campo progressista".

Croatti attacca: "basta teatrini, basta menzogne, proroghe illegali, promesse di indennizzi o buonuscite". Il Movimento 5 Stelle chiede piuttosto "bandi di gara trasparenti che facciano emergere gli imprenditori più capaci e che contengano tutele e premialità per le piccole imprese, per chi rispetta l’ambiente e il lavoro".

"È l’introduzione di queste tutele, non le chiacchiere del governo, che proteggeranno le nostre spiagge dalle offerte predatorie di grandi gruppi economici. L’obiettivo di tutti sia quello di garantire certezze al comparto e innovare un prodotto balneare che appare oggi non più competitivo. Questo è un modo serio e responsabile per essere dalla parte degli imprenditori e dell’interesse pubblico”, chiosa l'esponente riminese del Movimento 5 Stelle.