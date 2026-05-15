Bandiera Blu, Legacoop elogia l'amministrazione di Rimini: "Merito delle scelte coraggiose compiute"

"Sadegholvaad dimostra che esiste una visione amministrativa capace di tenere insieme realismo, ambizione e responsabilità", evidenzia Legacoop

Legacoop elogia le giunte Gnassi e Sadegholvaad dopo il ritorno della bandiera blu a Rimini. "La scelta fatta quindici anni fa - scrive Legacoop in una nota - di rinunciare volontariamente a rincorrere un riconoscimento formale per concentrarsi sulla soluzione strutturale dei problemi ambientali, è stata coraggiosa, per nulla scontata, e oggi dimostra tutta la sua lungimiranza".

Il riferimento è al Piano di Salvaguardia della Balneazione avviato dalla giunta guidata dal sindaco Gnassi e proseguito dalla giunta Sadegholvaad, le cui parole vengono citate da Legacoop: "Il sindaco lega il tema della qualità delle acque a una visione più ampia del territorio e richiama un principio fondamentale: prima viene la sostanza, poi la comunicazione. Il Piano di Salvaguardia della Balneazione, con investimenti enormi e lavori complessi, ha rappresentato una scelta strategica sul modello di sviluppo della città e della costa. Oggi il ritorno della Bandiera Blu non è un’operazione d’immagine, ma il risultato concreto di un percorso".

"Sadegholvaad dimostra che esiste una visione amministrativa capace di tenere insieme realismo, ambizione e responsabilità. In anni in cui troppo spesso il dibattito pubblico si è ridotto a slogan, polemiche social e semplificazioni, leggere parole che affrontano con serietà il rapporto tra turismo, ambiente, infrastrutture e cambiamenti urbani è un fatto positivo non solo per Rimini, ma per tutta la Romagna. La costa romagnola ha bisogno di continuare a investire su qualità, sostenibilità, innovazione e difesa del territorio", chiosa Legacoop.