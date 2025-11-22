Bando regionale per progetti sportivi inclusivi: le associazioni riminesi beneficiarie dei contributi

Alice Parma (Pd): "Sostenere le realtà sportive locali significa rafforzare luoghi di aggregazione, educazione e crescita"

“Come Regione Emilia-Romagna rinnoviamo il nostro impegno a favore dello sport e del benessere sul territorio riminese, sostenendo iniziative che promuovono partecipazione, socialità e inclusione. Con l’approvazione delle graduatorie dei bandi 2025, su cui abbiamo investito oltre 1 milione di euro di risorse regionali, vengono finanziati diversi eventi e progetti che coinvolgeranno atlete, atleti, famiglie e comunità locali”. Ad annunciarlo è Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale. “Tra i beneficiari del contributo in provincia di Rimini ci sono Uisp Comitato Territoriale di Rimini Aps, Asd Elite Team Italia, Asd Riccione Podismo, Asd Mare-Terra Bike Team, Rimini Marathon Unstoppable Asd, Red Cave Associazione Sportiva Dilettantistica e Aics Comitato Provinciale Rimini Aps: associazioni e realtà che ogni giorno, attraverso lo sport, promuovono stili di vita sani, partecipazione e inclusione, contribuendo al benessere della comunità riminese e alla realizzazione di eventi che portano un indotto sano nella nostra Riviera” continua Parma, che conclude “Queste risorse rappresentano un investimento concreto sulle persone e sul territorio. Sostenere le realtà sportive locali significa rafforzare luoghi di aggregazione, educazione e crescita, in cui ragazze e ragazzi possono trovare opportunità, relazioni e un contesto positivo in cui svilupparsi. È un investimento culturale che può davvero cambiare in meglio le nostre comunità. Lo sport è un valore sociale e la Regione continua a crederci.”