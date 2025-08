Bargellona in festa: una notte di comunità e allegria a Santarcangelo

"L’anno prossimo la festa sarà inserita nel programma ufficiale dei nostri eventi”, ha detto il Sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti

Venerdì 1 Agosto, si è svolta a Santarcangelo, la terza edizione della Festa di quartiere: “In Bargellona non si dorme” ideata e autogestita dagli abitanti della via Bargellona.

"Il nostro obiettivo", racconta Paolo Mantelli, Fotografo e Progettista Multimediale, "è da 3 anni, quello di riuscire a mettere insieme in una grande festa, tutte le generazioni: bambini, ragazzi, adulti ed anziani. Un' occasione di sano divertimento, in cui come in una grande famiglia, si mangia buon cibo, si beve e si balla tutti insieme, in una lunga unica tavolata comune lunga 30 metri. Un evento in cui, con la semplicità e il calore umano, tipico dei romagnoli, ognuno possa trovare il proprio spazio e sentirsi “in famiglia” libero da condizionamenti, per lasciarsi andare e divertirsi insieme. Quest’anno il numero dei partecipanti, è aumentato ulteriormente, tantissimi i giovani e giovanissimi, che hanno voluto dare il loro contributo, sia all’allestimento, che alla serata, con esibizioni e caroselli con i loro bolidi a 2 ruote allestiti per l’occasione."

“L’anno prossimo la vostra festa sarà inserita nel programma ufficiale dei nostri eventi”, ha detto il Sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, nel suo saluto ai partecipanti, “Ve lo siete meritato, dimostrando in questi anni capacità organizzative e grande voglia di fare comunità. Santarcangelo è questo: stare insieme e fare festa, promuovendo accoglienza e qualità della vita, per salutare l’estate divertendosi.

"Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, alla Famiglia Paradiso, al DJ Cristian Bianchi, a tutte le famiglie residenti, a tutti gli ospiti che ci hanno onorato della loro presenza, e soprattutto a tutti i giovani e giovanissimi che sono stati la vera sorpresa della serata. Si parla troppo spesso male dei giovani, senza conoscerli e senza accoglierli nella comunità, conclude Paolo Mantelli, mi piace fermarmi a parlare con loro ed ascoltarli, perché li trovo puliti nell’animo e profondi nei sentimenti, capaci e pronti a portare nuova linfa vitale positiva e dalle grandi qualità umane, nella società di questo nostro tempo, dove troppo spesso noi adulti, non siamo purtroppo un buon esempio da seguire. Vi diamo quindi appuntamento alla 4° edizione della Festa: In Bargellona non si dorme ad Agosto 2025, rimanete sintonizzati e se volete, portateci il vostro calore e la vostra voglia di fare festa insieme."