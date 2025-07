Baseball, derby New Rimini-Falcons alllo Stadio dei Pirati

Si gioca domenica alle ore 11 e alle 15. Il confronto è l’anticipo della decima e ultima giornata della prima fase. Doppietta per sperare nei playoff

Sarà tempo di derby, domenica, allo stadio dei Pirati. Di fronte le due realtà riminesi che prendono parte al campionato di serie A di baseball, girone E. A differenza dell’andata, a giocare in casa stavolta sarà il New Rimini e non i Falcons Torre Pedrera (playball alle 11 e alle 15). Il confronto è l’anticipo della decima e ultima giornata della prima fase, tanto che in quest’ultimo weekend di giugno non scende in campo nessun altra squadra di questo raggruppamento.

Se vuole ancora tenere viva la fiamma della speranza per poter accedere ai playoff, il New Rimini non ha troppe alternative e deve cercare di battere i ‘cugini’ in entrambi i match, cosa peraltro già accaduta all’andata (5-2, 5-1 i risultati lo scorso 1 giugno). Il gruppo allenato da Dorian Castro viene da una nitida doppietta centrata a spese della (ex) capolista Athletics Bologna, un ‘pieno’ che ha regalato fiducia, consapevolezza nei propri mezzi a Gabrielli e compagni.

Sul monte di lancio, Aiello sarà come al solito il partente di garauno, con Tognacci suo probabile rilievo. Rotazioni ancora da decidere, invece, per la pomeridiana, anche se il cubano Herrera Camejo è ormai completamente recuperato da un indolenzimento al braccio. “Vogliamo però reinserirlo gradualmente”, ci va cauto il pitching coach Daniele Del Bianco, lasciando intendere che il lanciatore caraibico è più facile che subentri in garadue di rincorsa.

Intanto dall’infermeria c’è qualche preoccupazione per Marco Baccelli, che accusa un risentimento alla

mano sinistra dopo una ‘botta’ rimediata contro gli Athletics. Se non dovesse farcela a difendere dietro ilpiatto di casa base, si prospetta una domenica piuttosto impegnativa per Tommaso Signorile, il 22enne catcher che di conseguenza sarà chiamato a ricevere in tutti e due gli incontri con una temperatura che si annuncia torrida.

Dopo la stracittadina, il New Rimini (8-8 il record sin qui, 4-12 quello dei Falcons) archivierà la prima fase del campionato sabato 5 luglio in quel di Godo.