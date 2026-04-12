Baseball, doppietta San Marino a Macerata: in gara2 4-7

Ottima prestazione e vittoria anche nella seconda partita. sbanca Macerata. Il lanciatore vincente è Luca Di Raffaele, salvezza per Artitzu

Ottima prestazione e vittoria anche nella seconda partita per il San Marino Baseball, che sbanca Macerata e chiude con due successi il primo weekend di campionato. Il 4-7 ottenuto in questo sabato sera è frutto di un match in cui i ragazzi di Ramos sfruttano il vantaggio consistente a metà 5° (0-6) e poi controllano la reazione dell’Hotsand. 10 le valide totali, con fuoricampo per Guevara ed Helder. Il lanciatore vincente è Luca Di Raffaele, salvezza per Artitzu.

LA CRONACA. Al pronti via, al contrario della serata precedente, a scattare meglio dai blocchi è il San Marino Baseball, che al 1° spara due fuochi d’artificio sotto forma di fuoricampo da un punto di Guevara ed Helder. Lo 0-2 resiste per diversi inning, visto il buon lavoro del partente Palumbo.

Al 5° gli ospiti allungano in maniera decisa. Comincia Diaz con la base ball, lo segue Colmenares col singolo. Sulla rimbalzante di Di Fabio la difesa di Macerata perfeziona l’out a casa, ma subito dopo Guevara trova il singolo che vale lo 0-3. Non è finita, perché la valida di Marlin riempie le basi e l’assoluto mvp di questo primo weekend, Renzo Martini, va col singolo da due punti per lo 0-5. La successiva volata di sacrificio di Helder significa 0-6 e adesso il cuscino è abbastanza morbido.

Finita? No, perché Macerata reagisce e, nella parte bassa della stessa ripresa, tocca Palumbo con continuità. Arrivano in serie il singolo di Di Battista, il triplo di Oldano (1-6), la valida di Paolini (2-6), Lopez colpito e il singolo di Morresi (3-6) che induce lo staff tecnico al cambio sul monte. Con zero out e due in base entra Luca Di Raffaele, che prima fa battere in doppio gioco Fabrizio, poi viene toccato dal singolo di Carbonara che genera il 4-6. La base a Carrera manda in base il punto dell’eventuale pari, ma la difesa chiude l’inning cogliendo Carbonara tra seconda e terza.

Dopo tre ottimi inning di Di Raffaele, nella parte bassa dell’8° è la volta di Artitzu, che con due in base (errore su Carrera e singolo di Guzman) si toglie dai guai con grande autorevolezza lasciando al piatto Garavito e Oldano.

Nella parte alta del 9° ecco il settimo punto sammarinese, battuto a casa da Helder dopo la base a Di Fabio e il singolo di Marlin. Nella parte bassa è ancora Artitzu a chiudere, con Carbonara ultimo out al piatto.

IL TABELLINO

HOTSAND MACERATA – SAN MARINO BASEBALL 4-7

SAN MARINO: Guevara (Magnani ed 0/1) ec (2/3), Marlin ss (2/4), Martini 1b (1/5), Helder dh (2/3), Angulo 2b (0/4), Pieternella es (1/4), Diaz ed/ec (1/3), Colmenares r (1/4), Di Fabio 3b (0/3).

MACERATA: Paolini 2b (2/5), Lopez es (0/4), Morresi ss (3/4), Fabrizio r (1/4), Carbonara ed (1/5), Carrera 1b (0/2), Guzman 3b (1/4), Di Battista (Garavito 0/1) dh (1/3), Oldano ec (1/4).

SAN MARINO: 200 040 001 = 7 bv 10 e 2

MACERATA: 000 040 000 = 4 bv 10 e 1

LANCIATORI: Palumbo (i) rl 4, bvc 6, bb 2, so 1, pgl 4; Di Raffaele (W) rl 3, bvc 2, bb 1, so 3, pgl 0; Artitzu (S) rl 2, bvc 2, bb 1, so 4, pgl 0; Quattrini (L) rl 5, bvc 6, bb 2, so 8, pgl 6; Garavito (r) rl 3, bvc 2, bb 1, so 4, pgl 0; Fandino (f) rl 1, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Guevara (1p. al 1°) ed Helder (1p. al 1°); triplo di Oldano; doppi di Paolini e Morres