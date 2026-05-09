Baseball, è doppietta per il San Marino a Collecchio (0-11, 2-8)

Ottimo lavoro dei lanciatori in entrambe le partite, mentre a livello di attacco va segnalata una prima gara strepitosa di Renzo Martini È DOPPIETTA A COLLECCHIO:

È sweep per il San Marino Baseball ed è la quarta volta in stagione su cinque weekend che i titani centrano la doppietta. A Collecchio i due successi sono perentori e indiscutibili, con lo 0-11 del pomeriggio a cui ha fatto seguito il 2-8 serale. Ottimo lavoro dei lanciatori in entrambe le partite, mentre a livello di attacco va segnalata una prima gara strepitosa di Renzo Martini, autore di due fuoricampo e cinque punti battuti a casa, e una seconda con sei valide extra-base totali tra cui il fuoricampo di Wong.

GARA1

CAMEC COLLECCHIO – SAN MARINO BASEBALL 0-11

SAN MARINO: Guevara (Magnani 0/1) ec (1/3), Antonia es (0/5), Martini 1b (2/5), Pieternella (Gregorini 0/1) dh (3/4), Diaz ed (0/3), Angulo (Lo. Di Raffaele 1/2) 2b (1/2), Colmenares r (1/5), Marlin ss (2/4), Di Fabio 3b (2/5).

COLLECCHIO: Alfieri 2b (1/4), Mantovani ec (0/4), Sanchez (Pavarani 0/1) ss (0/3), Pasotto (Mordacci) es (0/2), Pomponi 3b (0/4), Padilla ed (1/4), Sorrentino r (2/3), Acerbi 1b (1/3), Trolli dh (0/3).

SAN MARINO: 120 005 012 = 11 bv 13 e 0

COLLECCHIO: 000 000 000 = 0 bv 4 e 1

LANCIATORI: Palumbo (W) rl 5, bvc 2, bb 1, so 8, pgl 0; Lu. Di Raffaele (r) rl 3, bvc 2, bb 0, so 7, pgl 0; Artitzu (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Carnevale (L) rl 5.1, bvc 7, bb 3, so 4, pgl 6; Dallaturca (r) rl 0.2, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 2; Santana (f) rl 3, bvc 4, bb 2, so 3, pgl 3.

NOTE: due fuoricampo di Martini (3p. al 6° e 1p. all’8°); doppi di Guevara, Pieternella, Di Fabio e Padilla.

È una partita mai in discussione, che San Marino ha il pregio di sbloccare subito senza mai viverla sul filo dell’incertezza. Al 1° Guevara batte un doppio, avanza su rimbalzante ed è a casa per il vantaggio sulla volata di sacrificio di Martini. Nell’inning successivo ecco l’allungo col doppio di Di Fabio, che porta a casa entrambi gli uomini sulle basi. Lo 0-3 resiste grazie all’ottimo lavoro di Palumbo e al 6° arriva la fuga con altri cinque punti: lo 0-4 è battuto a casa dal singolo di un ottimo Di Fabio, lo 0-5 dalla volata di Guevara e lo 0-8 dal primo fuoricampo di serata da Martini, quello da tre punti.

All’8° il solo-homer di Martini firma lo 0-9, mentre al 9° sono i singoli di Colmenares e Marlin ad allargare il divario fino allo 0-11 conclusivo. Prova eccellente di tutto il gruppo e di uno staff di lanciatori che ha concesso davvero poco alla squadra di casa.

GARA2

CAMEC COLLECCHIO – SAN MARINO BASEBALL 2-8

SAN MARINO: Guevara ec (1/4), Marlin ss (1/5), Martini 1b (1/5), Pieternella (Magnani 0/1) dh (2/3), Diaz ed (1/5), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (2/3), Colmenares r (0/3), Wong 3b (1/3), Di Fabio es (1/2).

COLLECCHIO: Alfieri 2b (1/3), Padilla ed/3b (1/4), Sanchez ss (1/4), Ordoñez r (1/4), Pomponi (Pavarani ed 0/1) 3b (0/2), Pasotto es (0/4), Daddi (Trolli 0/1) 1b (0/3), Acerbi dh (0/3), Mantovani ec (0/1).

SAN MARINO: 000 341 000 = 8 bv 10 e 0

COLLECCHIO: 110 000 000 = 2 bv 4 e 1

LANCIATORI: Lage (W) rl 5, bvc 4, bb 4, so 4, pgl 2; Leal (r) rl 2, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Mendez (f) rl 2, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0; Veloz (L) rl 4, bvc 6, bb 6, so 4, pgl 5; Gonzalez (r) rl 4, bvc 4, bb 1, so 3, pgl 2; Guerra (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Wong (3p. al 4°); doppi di Guevara, Martini, Pieternella, Angulo, Di Fabio e Alfieri.

Gara2 è più complicata soprattutto perché l’inizio, al di là del doppio in apertura di Guevara, è totalmente favorevole a Collecchio. Nella parte bassa del 1° il doppio di Rivas e il singolo di Sanchez valgono l’1-0 locale, mentre al 2°, dopo aver eliminato i primi due uomini, Lage perde un po’ il controllo. Arrivano le basi ball a Mantovani e Alfieri, che Padilla capitalizza col singolo del 2-0.

Dopo un primo terzo di gara sulla stessa linea, al 4° inning San Marino la gira completamente. Con due in base, è il lungo fuoricampo di Williams Wong a firmare in un amen il sorpasso sul 2-3. Sulla scia, nella ripresa successiva arrivano altri quattro punti. Martini e Pieternella aprono con due doppi (2-4), Angulo li segue con un’altra battuta da due basi e Wong riempie i cuscini dopo aver ricevuto quattro ball. Due out a tabellone, ma l’occasione è ghiotta e gli uomini di Ramos non se la lasciano scappare. È un altro doppio, il quarto dell’inning, questa volta di Di Fabio, a far correre a casa i tre punti del 2-7.

La partita è indirizzata, anche perché sul monte Leal e Mendez non concedono nemmeno un arrivo in base nei loro quattro inning. Al 6° ecco il definitivo 2-9 grazie al punto battuto a casa da Diaz. Il finale scorre via in controllo, vince San Marino.