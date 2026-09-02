Baseball, fianle scudetto: in gara4 San Marino-Parma 7-10

i titani non sfruttano il 4-1 dopo quattro inning, e alla fine subiscono la rimonta di Parma, ad una sola vittoria dallo Scudetto

Come nella serata precedente, anche in gara4 il San Marino Baseball non sfrutta un vantaggio consistente, questa volta 4-1 dopo quattro inning, e alla fine subisce la rimonta di Parma, che si aggiudica il match 7-10 e va a una vittoria dallo Scudetto. Lanciatore vincente Rivera, perdente Mendez. Non bastano i fuoricampo di Wong e Pieternella.

LA CRONACA. Una serie di valide su Figueredo al 2° inning lancia i padroni di casa in vantaggio. Il doppio di Guevara apre le danze, il singolo di Martini vuol dire 1-0 e la valida di Colmenares disegna una situazione di uomini agli angoli. Sul bunt di Di Fabio l’errore di tiro del pitcher ospite consente la corsa a casa e dopo due inning è 2-0.

Nel terzo attacco il Parma Clima trova la valida di Gonzalez che, con due in base, manda a casa il punto che dimezza lo svantaggio (2-1). Al quarto attacco però il San Marino Baseball riscatta in avanti con la valida di Di Fabio e il fuoricampo di Wong per il 4-1.

La partita sembrerebbe ben indirizzata, ma nel quinto attacco Parma impatta. Con Angioi (singolo) e Geraldo (base ball) sui cuscini, Robel Garcia mette a segno un fuoricampo da tre punti che vale il 4-4. Dopo l’eliminazione di Leonora, il singolo di Gonzalez e la base a Helmig, la protesta di Francisco Sanchez viene giudicata da espulsione e il pitcher partente deve abbandonare il campo. Al suo posto Mendez, che chiude l’inning senza ulteriori danni.

Il 7° è l’inning che decide la partita, con Parma a segnare quattro punti tra Mendez (singolo di Gonzalez ed Helmig colpito) e Leal, che viene subito toccato dal doppio di Flisi (4-6). Il terzo pitcher della serata sammarinese subisce il singolo di Astorri e il bunt di Battioni (4-7), poi riempie le basi con Angioi colpito e la base a Geraldo. Entra Luca Di Raffaele, con la rimbalzante di Garcia a produrre il 4-8. Il rilievo poi spegne l’attacco ospite, ma la salita adesso è ripidissima.

Al 9° altro scambio di punti tra le due squadre, con Parma ad andare sul 4-10 (punti battuti a casa da Leonora e Gonzalez) e San Marino ad accorciare sul 7-10 con la valida di Magnani, quella da un punto di Lino e il fuoricampo da due di Pieternella.

Finisce 7-10, Parma si porta sul 3-1 nella serie e nella serata di mercoledì avrà la prima opportunità di aggiudicarsi l’Italian Baseball series.

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – PARMA CLIMA 7-10

PARMA: Angioi ss (2/4), Geraldo 3b (0/2), Garcia 2b (2/5), Leonora es (1/5), Gonzalez ed (4/6), Helmig 1b (2/4), Flisi dh (1/5), Astorri r (1/4), Battioni ec (1/4).

SAN MARINO: Wong ss (1/5), Angulo 2b (1/4), Rifaela (Magnani 1/1) ed (0/3), Lino r (3/5), Pieternella es (2/5), Guevara ec (1/5), Martini 1b (1/5), Colmenares dh (1/4), Di Fabio 3b (1/2).

PARMA: 001 030 402 = 10 bv 14 e 2

SAN MARINO: 020 200 003 = 7 bv 12 e 1

LANCIATORI: Figueredo (i) rl 3.1, bvc 8, bb 0, so 1, pgl 4; Rivera (W) rl 5, bvc 4, bb 1, so 4, pgl 3; Kourtis (f) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Sanchez (i) rl 4.1, bvc 6, bb 5, so 3, pgl 4; Mendez (L) rl 1.2, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 2; Leal (r) rl 0.1, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 2; Di Raffaele (f) rl 2.2, bvc 4, vv 0, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Garcia (3p. al 5°), Wong (2p. al 4°) e Pieternella (2p. al 9°); doppi di Flisi, Pieternella e Guevara.