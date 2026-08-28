Baseball, gara2 di finale: riscatto Parma, San Marino ko (15-8)

i ducali approfittano nella maniera migliore di un quarto inning da nove punti e non si voltano più indietro

Gara2 è di Parma, che approfitta nella maniera migliore di un quarto inning da nove punti e non si volta più indietro. Il divario diventa consistente e i tentativi di rimonta non portano a un avvicinamento reale. Finisce 15-8, lunedì gara3 a Serravalle.

LA CRONACA. Il primo inning è vissuto nel segno del botta e risposta. Comincia San Marino col lunghissimo solo-homer a destra di Rifaela e risponde Parma con il fuoricampo da due di Geraldo (su Garcia un errore fatale).

Al 3° Magnani guadagna una base ball dopo un gran turno, ruba la seconda ed è in terza su errore. Wong tocca un doppio che vale il 2-2, mentre Lino batte un fuoricampo che fa salire la squadra sul 4-2. Nell’inning successivo sono il doppio di Martini e il singolo in campo opposto di Magnani a siglare il 5-2.

Nella parte bassa del 4° Parma mette insieme un big inning pesantissimo nell’economia dell’incontro. Il primo battitore, Leonora, trova una valida nella terra di nessuno, Gonzalez guadagna la base ball ed Helmig è colpito. Anche Flisi è colpito (3-5), con la successiva palla mancata che fa entrare il 4-5. Una nuova base ball ad Astorri riempie i cuscini e a quel punto arriva anche il cambio sul monte tra Di Raffaele e Artitzu. Il rilievo è accolto dal singolo di Battioni che vale il pari (5-5), poi la volata di Angioi significa primo out ma anche 6-5 per i padroni di casa. Non è finita, perché Garcia batte un triplo per l’8-5 e Garcia è in prima dopo quattro ball. Leonora (L5) è il secondo out, Gonzalez tocca il singolo del 9-5 ed Helmig il doppio dell’11-5. Finisce anche la partita di Artitzu, con Giulianelli a rilevarlo e a chiudere con l’out su Astorri.

La partita ovviamente ha cambiato volto, con Parma a condurre in maniera netta, ancor più quando arriva il 12-5 al 5° grazie alla rimbalzante di Leonora a basi piene. Al sesto attacco il divario si accorcia grazie al doppio da due punti di Angulo, ma nella parte bassa il Parma Clima riallunga con tre punti portati a casa del fuoricampo di Geraldo (15-7).

Le valide di Angulo e Rifaela valgono l’ottavo punto sammarinese all’8°. La gara termina sul 15-8 per Parma. Serie sull’1-1. Lunedì terza partita a Serravalle.

IL TABELLINO

PARMA CLIMA – SAN MARINO BASEBALL 15-8

SAN MARINO: Wong ss (2/5), Angulo 2b (2/5), Rifaela dh (3/5), Lino r (1/4), Guevara ec (1/4), Martini 3b (1/4), Colmenares 1b (0/4), Diaz ed (0/4), Magnani es (2/3).

PARMA: Angioi ss (1/3), Geraldo 3b (2/6), Garcia 2b (0/3), Leonora es (3/5), Gonzalez ed (1/3), Helmig 1b (1/4), Flisi dh (0/0), Astorri r (0/4), Battioni ec (1/5).

SAN MARINO: 103 102 010 = 8 bv 12 e 2

PARMA: 200 913 00X = 15 bv 9 e 2

LANCIATORI: Di Raffaele (L) rl 3, bvc 2, bb 3, so 4, pgl 5; Artitzu (r) rl 0.2, bvc 4, bb 1, so 0, pgl 4; Giulianelli (r) rl 2, bvc 0, bb 6, so 3, pgl 2; Di Fabio (f) rl 2.1, bvc 3, bb 0, so 2, pgl 1; Scotti (i) rl 4, bvc 5, bb 3, so 4, pgl 5; Bocchi (W) rl 3, bvc 5, bb 2, so 5, pgl 2; Infante (f) rl 2, bvc 2, bb 0, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Rifaela (1p. al 1°), Lino (2p. al 3°), Leonora (2p. al 1°) e Geraldo (3p. al 6°); triplo di Geraldo; doppi di Wong, Angulo, Martini, Angioi ed Helmig.