Baseball, hurrà San Marino in gara 2 col Grosseto (5-4)

Nella seconda partita meno valide della prima ma in cui ha saputo far fruttare le basi ball e soprattutto il fuoricampo da due punti di Marcos Diaz

E' rivincita in gara2. Il San Marino Baseball impatta la serie col Bsc Grosseto grazie a una seconda partita con meno valide della prima ma in cui ha saputo far fruttare le basi ball e soprattutto il fuoricampo da due punti di Marcos Diaz. Il lanciatore vincente è Mendez, perdente Torres, salvezza per Leal. 5-4 il finale.

LA CRONACA – È ancora una volta il Bsc a passare in vantaggio al 1°, in questa occasione grazie al triplo di Sellaroli e alla successiva volata di Caballero. Lo svantaggio però dura poco, perché nella parte bassa è il giro di mazza di Diaz a ribaltare il risultato dopo la base a Marlin e il singolo di Helder. Per lui un fuoricampo da tre punti che porta il punteggio sul 3-1.

Lage si salva a basi piene al 3°, ma al 4° deve capitolare. Alcala (base), Marucci (singolo) e Di Persia (base) riempiono i cuscini, Piccinelli è il primo out (K), ma subito dopo ecco la valida da due punti di Severino che vale il 3-3. Entra Mendez che chiude l’inning, ma adesso è tutto da rifare.

Per un paio di riprese i pitcher controllano gli attacchi, ma nella parte bassa del 6° ecco il nuovo vantaggio sammarinese. Wong, entrato al posto dell’infortunato Helder, guadagna una base ball, con Pieternella a seguirlo col singolo al centro. Con i quattro ball a Diaz le basi sono piene, su Angulo c’è l’errore che genera il 4-3 e la base ball a Colmenares spinge a casa il 5-3. C’è spazio per dilagare vista la situazione di basi ancora piene e zero out, ma Grosseto riesce a eliminare i successivi tre uomini e il punteggio rimane invariato.

Al 9° i due doppi di Severino e Sellaroli significano quarto punto grossetano e uomo del pari in seconda, ma ci sono già due eliminati e Leal chiude lasciando al piatto Caballero. Finisce 5-4, vince San Marino.

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – BSC GROSSETO 5-4

GROSSETO: Polonius dh (1/5), Sellaroli ss (4/5), Caballero ec (0/3), Lopez r (0/4), Alcala 2b (0/1), Marucci (Attriti 0/2) 1b (1/2), Di Persia 3b (0/3), Piccinelli ed (0/4), Severino es (2/4).

SAN MARINO: Marlin ss (0/4), Martini 3b/1b (0/4), Helder (Wong 3b 0/1) 1b (1/1), Pieternella es (1/4), Diaz ed (1/2), Angulo 2b (1/4), Colmenares r (0/2), Di Fabio (Magnani 0/1) ec (0/2), Di Raffaele dh (0/4).

GROSSETO: 100 200 001 = 4 bv 8 e 1

SAN MARINO: 300 002 00X = 5 bv 4 e 0

LANCIATORI: Dacosta (i) rl 4, bvc 3, bb 2, so 5, pgl 3; Torres (L) rl 3, bvc 1, bb 5, so 2, pgl 1; Virgadaula (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Lage (i) rl 3.1; bvc 5, bb 3, so 3, pgl 3; Mendez (W) rl 3.1, bvc 1, bb 1, so 3, pgl 0; Leal (S) rl 2.1, bvc 2, bb 0, so 3, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Diaz (3p. al 1°); triplo di Sellaroli; doppi di Sellaroli e Severino.