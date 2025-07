Baseball, il New Rimini sfida la capolista Athletics Bologna

Appuntamento allo stadio dei Pirati (h. 11 e 15). In gara1 i riminesi non potranno contare su Luca Pulzetti, terza base titolare e buon battitore

Incassata un’importante vittoria mercoledì nella prosecuzione di garadue con il Godo, New Rimini si

presenta nuovamente sul diamante amico, quello stadio dei Pirati che domenica (h. 11 e h. 15) vedrà la

formazione adriatica incrociare le mazze con la capolista di questo girone E del campionato di serie A,

vale a dire gli Athletics Bologna (12-4 il più che discreto record dei felsinei, che nel confronto di andata, disputato lo scorso 11 maggio al Pilastro, si imposero in entrambi gli incontri con il minimo scarto, 6-5 e 12-11 all’11° inning i parziali a dimostrazione di un grande equilibrio in campo).

Un duplice ko pieno di rimpianti per Baccelli e compagni, che in tutti e due i match ebbero buonissime

possibilità di ‘fare’ risultato. Ora, per New Rimini, i tempi potrebbero essere maturi per prendersi una

sana rivincita sugli emiliani, anche perché solo con una doppietta il gruppo allenato da Dorian Castro

potrebbe mantenere vive le speranze di playoff, playoff che, lo ricordiamo, sorrideranno solamente alle prime due classificate di questo raggruppamento E.

In gara1 i riminesi non potranno contare su Luca Pulzetti, terza base titolare e buon battitore (mb 378

con due fuoricampo fin qui): a tenerlo in abiti borghesi è una squalifica di una giornata. In gara2, invece, Pulzetti ci sarà, mentre è in dubbio la presenza di Herrera Camejo sul monte di lancio: il forte pitcher cubano (1.28 la media pgl con 71 strike-out in 42.1 riprese) accusa infatti un affaticamento al braccio e lo staff tecnico potrebbe decidere di tenerlo a riposo. Ci sarà sicuramente il rilievo Kevin Sosa, così come sono a disposizione tutti gli altri lanciatori della rosa.

Gli Athletics intanto hanno recuperato il capitano Accorsi e sono dunque al completo: sulla ‘collinetta’ i partenti della compagine bolognese saranno Nepoti e Perdomo.