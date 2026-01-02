Baseball, Jhoran Guevara a San Marino

E' il primo nuovo arrivo del 2026, proveniente da Modena e reduce dall’impegno con la maglia azzurra dell’Italia

Il primo nuovo arrivo del 2026 è JHORJAN GUEVARA, proveniente da Modena e reduce dall’impegno con la maglia azzurra dell’Italia.

Guevara è un esterno centro classe 2002 nativo di Anzoategui, in Venezuela, con passaporto italiano, che è cresciuto tanto e ha fatto vedere ottime cose nelle sue stagioni nella massima serie. A Modena, nel 2024, ha battuto con 365 di media, mentre nel campionato scorso è salito addirittura a 476 (49/103), con 5 fuoricampo e 29 punti battuti a casa. Nell’ultimo Europeo con l’Italia ha battuto 458 (11/24) con 2 fuoricampo e 6 punti battuti a casa in 7 partite.

Jhorjan, com’è nato l’accordo?

“Credo che Dio si sia assicurato che arrivasse l’accordo nel momento in cui io e l’organizzazione ne avevamo bisogno. Ci vuole sempre del tempo, ma alla fine è stato un processo rapido e divertente che mi ha permesso di prendere la decisione migliore”

Quali sono le tue sensazioni per il prossimo campionato in casacca San Marino?

“Ho sempre aspettative molto alte, perché questo mi permette di lavorare al meglio. Voglio dare il meglio di me anche per soddisfare le persone che hanno aspettative su di me”

Quali sono gli obbiettivi?

“L’obiettivo principale è crescere per contribuire il più possibile a una squadra in cui ogni pezzo deve essere utile”

Cosa vuoi dire ai tuoi nuovi tifosi?

“Innanzitutto, ringrazio il San Marino Baseball per avermi dato questa opportunità. Ai tifosi dico che mi vedranno dare tutto per dare una mano per l’obbiettivo comune, cioè vincere. Sono arrivato per restare”.