Baseball, New Rimini domenica a Godo per il recupero di garadue

L’incontro si sarebbe dovuto giocare una settimana fa ma, complice un violento acquazzone che aveva reso impraticabile il campo, il match saltò

Ultima partita della prima fase, per New Rimini, che sarà chiamata in causa sul diamante ‘Casadio’ di Godo per il recupero di garadue (playball alle 18). L’incontro si sarebbe dovuto giocare una settimana fa ma, complice un violento acquazzone che aveva reso impraticabile il campo, in quel sabato 5 le duellanti riuscirono a completare solamente uno dei due match in programma.

Ora si colma quel ‘buco’, anche perché l’esito è importante per le contendenti: essendo infatti destinate entrambe alla Poule salvezza, fase dove ogni formazione si porta dietro i risultati maturati negli scontri diretti, New Rimini e Godo sono smaniose di mettere altro fieno in cascina in vista delle prossime sfide. La compagine allenata da Dorian Castro è comunque messa piuttosto bene in proiezione futura, poiché è già certa di poter contare su 7 vittorie (3 con i Falcons e con lo stesso Godo, una con Fiorentina o Modena a seconda di chi non disputerà i playoff). E quel consistente bottino può ulteriormente lievitare in caso di un altro blitz nel Ravennate.

Una garadue che in avvio vedrà protagonista sul monte di lancio il cubano Frank Ernesto Herrera

Camejo, con tutti gli altri pitchers che sono allertati per subentrare di rincorsa. Tra questi c’è pure il

venezuelano Kevin Sosa, suo naturale rilievo. “Il problema alla spalla spalla dovrebbe essere

risolto – fa sapere il pitching coach Daniele Del Bianco –, l’idea è quella di poterlo far lanciare 2-3 inning”.





In attesa degli incontri con Oltretorrente, Poviglio e Paternò, vale a dire le squadre provenienti dal

girone D, gli adriatici vogliono mandare un segnale forte e chiaro da Godo, così da approcciarsi

con tutta la fiducia possibile alla Poule salvezza. “Sarebbe davvero importante dare una bella impressione”, lo sprone arriva sempre da Del Bianco.





In questa regular season, lo ricordiamo, New Rimini può esibire un bel ‘percorso netto’ con il Godo,

battuto in tutti e tre i precedenti (11-1 e 5-2 allo stadio dei Pirati, 7-4 sabato scorso sul diamante degli avversari).