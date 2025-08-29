Baseball, New Rimini domenica a Parma dopo una pausa di oltre un mese

L'avversaria naviga nei quartieri meno nobili di questo girone G della Poule salvezza (2-10 il record)

Dopo una lunga, lunghissima pausa, con l’ultimo match che risale addirittura a fine luglio, il New Rimini torna finalmente in campo. L’appuntamento è per domenica (playball alle 11 e alle 15) in quel di Parma, dove la formazione adriatica sarà ospite dell’Oltretorrente.

Un’avversaria che naviga nei quartieri meno nobili di questo girone G della Poule salvezza (2-10 il record), anche se la permanenza nella categoria è ugualmente garantita grazie al ritiro del Paternò.

Il New Rimini (10-6 fin qui) veleggia invece al secondo posto alle spalle della Fiorentina (11-5), così come è nella parte sinistra della graduatoria il Godo (10-6 pure per i ‘ravennati’, che sono però dietro in virtù dell’1-3 nei confronti diretti con Pulzetti e compagni). Si ricomincia e il New Rimini cambia l’abituale rotazione dei lanciatori: Herrera Camejo, in accordo con la società, è infatti rientrato a Cuba, così lo staff tecnico si trova a dover coprire in altra maniera quei 5-6 inning che al solito ‘tirava’ il pitcher caraibico (0.87 la sua eccellente media pgl nelle 62.1 riprese trascorse sulla

‘collinetta’). In garauno verrà schierato come partente il ventenne Francesco Tarassi, con i vari Tognacci, Sartini, Canuti pronti a subentrare dal bullpen: nel secondo incontro, poi, pallina in mano in avvio a Tommaso Aiello (3.64 il pgl in 54.1 inning), con l’italo venezuelano Kevin Sosa ad agire in qualità di rilievo.

Nel confronto di andata fu doppietta per il New Rimini, che si impose 9-5 e 5-4 (al 10°). Un ‘pieno’ adesso leggermente più complicato vista l’assenza di un giocatore del calibro di Herrera Camejo. Poi, domenica 7 settembre, stop alla Poule salvezza in occasione del confronto casalingo con Poviglio.