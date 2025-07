Baseball, New Rimini: domenica via alla Poule salvezza

Allo Stadio dei Pirati (ore 11 e 15) ospite l'Oltretorrente Parma. Poi trasferta a Poviglio (27 luglio) e, dopo una lunga sosta, riceverà Paternò (24 agosto)

Nel campionato di serie A di baseball è tempo di Poule salvezza, per New Rimini, con il calendario

di questo girone G che domenica conduce allo stadio dei Pirati l’Oltretorrente Parma per la

giornata inaugurale (playball alle 11 e alle 15). Poi, nell’ordine, la squadra allenata da Dorian

Castro andrà a Poviglio (27 luglio) e, dopo una lunga sosta, riceverà Paternò (24 agosto).

Dal 31 agosto via al girone di ritorno, con la formula che spedisce allo spareggio per non retrocedere

solamente l’ultima classificata (e Paternò, che si presenta con una sola vittoria in carniere, è

decisamente la più seria candidata a quella scomoda poltrona, mentre New Rimini ha già 7 successi al suo attivo).

La prima avversaria degli adriatici, l’Oltretorrente, esibisce invece 5 vittorie (2 con Poviglio, 3 con i

siciliani). Una formazione, quella emiliana, che in attacco esprime una media battuta di 228 (248

per i riminesi, che si fanno preferire anche sul monte di lancio, 2.66 la discreta media pgl, mentre i

parmensi devono accontentarsi di un modesto 6.30). Nel box l’Oltretorrente si affida soprattutto a

Cornelli (mb 417) e Ragionieri (mb 311 con 2 fuoricampo e 10 punti spinti a casa). In pedana,

invece, il più spremuto è Carnevale (3-4 il record, 4.17 il pgl, con 46 strike-out in 45.1 riprese):

statistiche insufficienti per Herrera Rosales (0-2, 12.10 l’altissima media pgl in 19.1 inning), nel

roster pure il figlio d’arte Riccardo Ceccaroli, il cui padre Paolo con le casacche di Rimini e Parma ‘qualcosa’ in carriera ha vinto.





New Rimini sul monte andrà con i partenti abituali, vale a dire Aiello ed Herrera Camejo: in dubbio

l’utilizzo di Sartini, che lamenta un fastidio al ginocchio. “I parmensi si affidano molto allo starter di

garauno, cercando di andare lunghi – osserva il pitching coach Daniele Del Bianco –. Noi dovremo

essere bravi nel box per provare a stancarlo, l’obiettivo è non avere inning vuoti, al di là di segnare o meno punti sarà importante fargli effettuare parecchi lanci”.





Diamo infine un’occhiata alla classifica di questa Poule salvezza: Poviglio 750 (6-2), Fiorentina 667

(8-4), Oltretorrente 625 (5-3), New Rimini 583 (7-5), Godo 500 (6-6), Falcons Torre Pedrera 250 (3-

9), Paternò 125 (1-7).