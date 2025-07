Baseball, New Rimini: doppio hurrà con la capolista (8-2, 3-2)

Un ‘pieno’ per nulla scontato quello contro gli Athletics Bologna, non fosse altro perchè la formazione emiliana era scesa in Riviera da prima della classe

E’ doppietta, per il New Rimini, nel confronto casalingo con gli Athletics Bologna, match validi per

la terza giornata di ritorno in questo girone E del campionato di serie A di baseball (8-2, 3-2 i

Un 'pieno' per nulla scontato, non fosse altro perchè la formazione

emiliana era scesa in riviera da prima della classe, posizione ora persa a beneficio del Modena.

Un uno-due che, in ottica playoff, tiene ancora accesa la fiammella della speranza per New Rimini,

anche se le possibilità di guadagnare un piazzamento tra le prime due sono poche. Ma vediamo

come sono andate nel dettaglio le due partite con i bolognesi.

Nel matinée si può davvero ammirare un convincente New Rimini, una squadra che funziona al

meglio in ogni reparto. La staffetta proposta sul monte di lancio offre grande solidità, dal partente

(e vincente) Aiello ai rilievi Tognacci e Sartini, così come l’attacco gira (11 valide, non poche, più

almeno un paio di ottime linee che hanno avuto il solo torto di finire proprio in bocca agli esterni) e

la difesa è attenta, con quell’unico errore in chiusura a giochi ormai fatti.

Il match rimane incerto solo in avvio (1-2 Athletics a metà terzo), dopo di che gli adriatici prendono in mano la situazione e ribaltano tutto, andando poi progressivamente via nella parte centrale dell’incontro, approfittando anche di alcune ‘sbandate’ degli avversari. Per quel che riguarda la ‘produzione’ offensiva, ben tre punti li spinge a casa Perez Rielo: un pbc a testa per Baccelli, Gabrielli e per l’ottimo Perazzini, autore di tre battute valide con un profondo triplo.



Il tabellino di garauno



NEW RIMINI: Perazzini 2b (3/5), Gabrielli ec (0/2), Perez Rielo ed (2/4), Chacon es (1/5) Baccelli r

(2/2), Bonemei dh (0/4), Canuti ss (1/3), Ruggeri D. 1b (0/3) (Focchi 0/1), Cifalinò 3b (2/3).

ATHLETICS BOLOGNA:Montanari L. 2b (1/4), Monda 1b (1/4), De Freitas Guanipa ed (0/4),

Errico 3b (1/4), Montanari A. ec (0/4), Pancellini dh (2/4), Accorsi ss (0/3), Corradin r (0/4), Cocchi

es (0/2) (Casanova).

Successione: Athletics 011 000 000 = 2 bv 5 e 3. New Rimini 013 013 00r = 8 bv 11 e 1.

Lanciatori: Aiello (W) rl 5, bvc 4, bb 2, so 5, pgl 2; Tognacci (r) rl 3, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Sartini

(rf) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Nepoti (L) rl 4, bvc 5, bb 1, so 2, pgl 1; Giorgi (r) rl 3, bvc 6, bb 3,

so 1, pgl 4; Righini (rf) rl 1, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0.

Note: fuoricampo di Pancellini (1p al 2°). Triplo di Perazzini.



Nella replica il bis, ancora più gradevole in quanto inatteso. Con Herrera Camejo non al meglio

fisicamente, lo staff tecnico riminese in avvio propone in pedana Francesco Tarassi, classe 2005: e

il giovane lanciatore sulla ‘collinetta’ se la cava decisamente bene, concedendo solo due punti in 5

riprese (homer del solito Pancellini, che già nella mattinata aveva scaraventato la pallina oltre la

recinzione). Quello 0-2 viene limato al 4° inning, quando Pulzetti picchia un triplo e Chacon lo fa

correre a casa con una rimbalzante in diamante (1-2).

Al sesto assalto, poi, l’ulteriore spinta che risulterà decisiva. Perazzini – gran weekend il suo – realizza un doppio, quindi avanza in terza sul singolo di Pulzetti e pesta il piatto su un’altra valida di Perez Rielo (suo il pbc del 2-2). Poi, con Chacon nel box, un lancio pazzo permette a Pulzetti di segnare il 3-2.

E quel punteggio non vcambierà più grazie all’ottimo comportamento dei rilievi Sosa (vincente) ed Herrera Camejo (salvezza), che nonostante il braccio non a posto ci tiene a chiudere il match lanciando nella nona e ultima ripresa. Ora il record del New Rimini è tornato in parità (8-8). E domenica prossima allo stadio dei Pirati sarà tempo di derby con i Falcons.



Il tabellino di garadue



NEW RIMINI: Perazzini 2b (1/4), Pulzetti ss (2/4), Perez Rielo 1b (2/4), Chacon dh (0/3), Bonemei

ed (0/3), Focchi es (0/2) (Gabrielli 0/1), Cifalinò 3b (1/3), Pini ec (0/3), Signorile r (1/3).

ATHLETICS BOLOGNA: Montanari L. ss (0/4), Monda 1b (1/5), De Freitas Guanipa ed (0/4),

Errico 3b (0/3), Montanari A. ec (1/4), Pancellini r (1/3), Accorsi 2b (1/4), Vignali dh (0/2) (Righini

1/1, Casanova), Cocchi es (0/1).

Successione: Athletics 020 000 000 = 2 bv 5 e 0. New Rimini 000 102 00r = 3 bv 7 e 2.

Lanciatori: Tarassi (i) rl 5, bvc 4, bb 2, so 4, pgl 2; Sosa Silva (W) rl 3, bvc 0, bb 1, so 3, pgl 0;

Herrera Camejo (sa) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Perdomo (L) rl 7, bvc 5, bb 1, so 10, pgl 3;

Montieth (rf) rl 1, bvc 2, bb 0, so 1, pgl 0.

Note: fuoricampo di Pancellini (2p al 2°). Triplo di Perazzini; doppio di Pulzetti.