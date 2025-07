Baseball: New Rimini è poco cinica, Modena fa sua garauno (2-1)

Gara1 davvero incerta nella quale il New Rimini batte una valida in più degli avversari (6 contro 5) e può esibire uno score difensivo immacolato, mentre gli emiliani si macchiano di un errore.

A Modena va in scena un incontro equilibrato, una garauno davvero incerta nella quale il New Rimini

batte una valida in più degli avversari (6 contro 5) e può esibire uno score difensivo immacolato, mentre gli emiliani si macchiano di un errore. Ma tutto ciò conta ben poco. Quello che conta è il risultato, risultato che vede i padroni di casa imporsi con un risicato 2-1. Uno scivolone che fa male, anche perché in questo inizio di stagione è già la quarta volta che gli adriatici si ritrovano a perdere col minimo scarto (con la Fiorentina all’esordio casalingo e i due dolorosi ko di Bologna gli infausti precedenti).

La pomeridiana si apre e Modena non perde tempo per portarsi avanti: base ball a Ferri, che avanza in

seconda sulla rimbalzante di Guevara e pesta il piatto di casa base sul puntuale singolo di Russo (1-0).

New Rimini prova subito a reagire, ma con i cuscini carichi Pini al secondo inning rimane strike-out. Al

terzo assalto, comunque, gli adriatici impattano: singoli di Pulzetti e Perez Rielo, quindi, sulla battuta in

diamante di Chacon, è Pulzetti a segnare il punto dell’1-1.

Il match è sui binari dell’equilibrio, con Aiello che lavora bene sul monte, non offrendo praticamente

nessun altra chances ai modenesi. A inizio 6° però, con 79 lanci nel braccio, Aiello scende dalla

‘collinetta’ per lasciare spazio a Tognacci. E il rilievo, dopo aver eliminato subito il temibile Russo,

concede una base ball e due singoli, con il ‘legno’ di Martinez Rodriguez che vale il 2-1 Modena. Ci

sarebbe ancora tempo per rimediare, ma nelle rimanenti 3 riprese l’attacco riminese produce solamente una valida (singolo di Cortesi). Poco, davvero troppo poco per sperare in un ribaltone.



Il tabellino di garauno



MODENA: Vasquez Marrero ss (0/4), Ferri 3b (0/1), Guevara Ducato ec (0/3), Russo ed (1/4), Pompilio

1b (0/3), Angelotti Torres dh (2/4), Lambertini es (0/4), Martinez Rodriguez 2b (2/3), Scerrato r (0/2).

NEW RIMINI: Pini ec (0/4) (Ruggeri D. 0/1), Pulzetti 3b (2/3), Perez Rielo 1b (1/4), Chacon ed (0/4),

Baccelli r (1/3) (Perazzini, Signorile), Gabrielli es (0/4), Bonemei dh (0/2) (Focchi 0/1), Cortesi ss (2/4),

Cifalinò 2b (0/1) (Canuti 0/1).

Successione: New Rimini 001 000 000 = 1 bv 6 e 0. Modena 100 001 00r = 2 bv 5 e 1.

Lanciatori: Infante Carreno (W) rl 6, bvc 5, bb 2, so 5, pgl 1; Martinelli (sa) rl 3, bvc 1, bb 1, so 3, pgl 0;

Aiello (i) rl 5, bvc 3, bb 2, so 3, pgl 1; Tognacci (L) rl 3, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 1.