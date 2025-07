Baseball, New Rimini in campo domani a Poviglio

Mattia Leon Ruggeri, interno/lanciatore classe 2007, è stato convocato ad un raduno di tre giorni con la Nazionale di categoria

Seconda giornata, nella Poule salvezza del campionato di serie A di baseball, girone G, e New Rimini

che deve affrontare la sua prima trasferta di questa fase, con il calendario che la conduce a Poviglio, nel ‘reggiano’ (domani, domenica 27, playball alle 11 e alle 15).

Dopo la rinuncia del Paternò, che era peraltro in fondo alla classifica con una sola vittoria racimolata, l’unico eventuale rischio di ritrovarsi a occupare la scomoda ultima piazza si è dunque dissolto e i giocatori dovranno trovare motivazioni in qualcosa di diverso rispetto agli interessi dettati da una graduatoria ormai ininfluente.

“Anche se sappiamo di non rischiare più nulla, dobbiamo ugualmente puntare ai primi posti – vuole motivare il gruppo il pitching coach Daniele Del Bianco –. Poi sfrutteremo queste restanti partite per cercare di inserire qualche giovane, per capire quanto ci possono già dare i nostri ragazzi. Insomma, lavoriamo pensando al futuro”.

A Poviglio è molto difficile che possa giocare Yuri Cortesi, il 22enne interbase che si è infortunato alla

coscia domenica scorsa nelle battute conclusive di garadue con l’Oltretorrente Parma: Pulzetti è la

soluzione più probabile per il ruolo di shortstop. Gli emiliani, che nel box possono esibire una media

battuta di 255, hanno i loro giocatori più ‘produttivi’ in Gastaldi (mb 340) e Giovanardi (mb 310),

rispettivamente 15 e 14 pbc a testa. In pedana attenzione invece a Medina Garcia, pitcher che fa del

controllo la sua forza (appena 6 basi ball concesse in 52.2 riprese trascorse sulla ‘collinetta’, 1.88 la più che discreta media pgl). “Lancia davvero tanti strike, Medina Garcia, dovremo prestare particolare attenzione”, si raccomanda Del Bianco.



Nel turno inaugurale della Poule, lo ricordiamo, New Rimini ha centrato una doppietta casalinga con

l’Oltretorrente, mentre Poviglio è inciampata in entrambi gli incontri a Godo.

Nel frattempo Mattia Leon Ruggeri, interno/lanciatore classe 2007, in proiezione dei campionati mondiali under 18 che si terranno a settembre in Giappone, è stato convocato a un raduno di tre giorni con la nazionale di categoria, raduno che si svolgerà a Reggio Emilia da venerdì 1 a domenica 3 agosto. Ruggeri, che quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre in maniera convincente anche in serie A (4/12 nel box con 3 punti battuti a casa fin qui), ha buonissime chances di indossare la casacca azzurra nel Paese del Sol Levante. Una grossa soddisfazione per lui e chiaramente per la società riminese.