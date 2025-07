Baseball, New Rimini piega Godo nella prosecuzione di gara2 (5-2)

Un buon viatico in vista del confronto interno con la prima della classe, quegli Athletics Bologna che scenderanno in Riviera domenica prossima.

Il secondo incontro tra New Rimini e Godo, match iniziato lo scorso 17 maggio, ha trovato

finalmente il suo epilogo un mese abbondante più tardi. Mercoledì sera, sempre allo stadio dei

Pirati, si è infatti disputata la prosecuzione di quella gara2 sospesa per oscurità a metà del 6°

inning sull’1-0 per gli adriatici.

Si è ripartiti da lì e il New Rimini si è tenuto dietro i ‘ravennati’ sino al fatidico terzo out della nona ripresa, quando sulla partita è calato definitivamente il sipario con i padroni di casa a spuntarla 5-2. Una vittoria che stoppa a 4 la striscia negativa della formazione allenata da Dorian Castro, squadra che può specchiarsi ora in un record di 6-8 per una quarta piazza in questo girone E del campionato di serie A, con l’ingresso ai playoff che resta comunque un obiettivo oltremodo difficile, complicato.

L’altra sera New Rimini ha lasciato poi a riposo il braccio di Herrera Camejo, affidandosi sul monte

prima a Tognacci e poi ad Aiello, che firmava la ‘salvezza’, mentre Godo ha proposto in pedana

Galli e Geminiani. I riminesi hanno messo altro fieno in cascina tra 7° e 8° inning, sfruttando

soprattutto i ripetuti errori difensivi e la mancanza di controllo dei pitchers avversari. Nelle ultime

due riprese anche i ‘ravennati’ muovono il punteggio, con i riminesi che a loro volta non sono

esenti da pecche in difesa.

L'out della staffa è di Canuti, che elimina Evangelista con una puntuale assistenza in prima base.



Il tabellino





NEW RIMINI: Cortesi ss (0/3) (Cifalinò), Canuti 3b (0/4), Perez Rielo 1b (1/3), Baccelli dh (1/4),

Bonemei ed (1/2) (Perazzini, Chacon 0/1), Gabrielli es (1/4), Ruggeri M.L. 2b (0/2) (Pulzetti 1/1),

Pini ec (0/3), Signorile r (0/2).

GODO: Orselli ss (0/3), Tanesini ec (0/4), Meriggi G. ed (0/5), Sabbatani dh (2/4) (Meriggi D.),

Evangelista r (1/4), Piumatti 1b (1/3), Gelli 3b (0/1) (Scudellari, Bucchi 0/2), Orlandi es (0/2)

(Casadio), Tamburini 2b (0/1) (Monari 0/2).

Successione: Godo 000 000 011 = 2 bv 4 e 3. New Rimini 000 100 22r = 5 bv 5 e 2.

Lanciatori: Herrera Camejo (W) rl 6, bvc 1, bb 5, so 13, pgl 0; Tognacci (r) rl 1, bvc 1, bb 4, so 0,

pgl 1; Aiello (sa) rl 2, bvc 2, bb 0, so 0, pgl 0; Campos Carrazana (L) rl 5, bvc 3, bb 2, so 5, pgl 1;

Galli (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Geminiani (rf) rl 2, bvc 2, bb 2, so 2, pgl 1.

Note:doppio di Sabbatani.